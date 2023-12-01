https://ria.ru/20231201/turtsiya-1912865168.html

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Турции в декабре

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Турции в декабре - РИА Новости, 01.12.2023

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Турции в декабре

Туроператоры рассказали, сколько стоит в декабре отдых в Турции в пятизвездочном отеле на "все включено", сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T06:26

2023-12-01T06:26

2023-12-01T06:26

туризм

туризм

новости - туризм

турция

анталья (провинция)

отели

гостиницы

цены

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579740269_0:0:3322:1869_1920x0_80_0_0_b8ea3eb037e023a66a4e3eb4d6c76267.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит в декабре отдых в Турции в пятизвездочном отеле на "все включено", сообщает АТОР.Отдыхая в декабре, можно снизить расходы на отпуск в среднем на 25 процентов по сравнению с ноябрем. По данным туроператоров, десятидневная поездка с вылетом 8-12 декабря в пятизвездочной гостинице с подогреваемыми бассейнами и системой "все включено" начинается от 85 тысяч рублей на двоих. Максимальная стоимость — 145 тысяч рублей.Предельные цены в отели делюкс — 220 тысяч рублей на двоих. Номера в гостиницах категории "тяжелый люкс", подсчитали в АТОР, стоят от 260 до 440 тысяч рублей на двоих.Туркомпании отмечают стабильный спрос на визиты в Турцию зимой. Улететь в Анталью прямыми рейсами можно не менее чем из десяти крупных российских городов.В Анталье в декабре температура воздуха — около 19 градусов, солнечно, но в море купаться холодно. Тем не менее, россияне продолжают посещать курорты региона, выбирая "пятерки" с подогреваемыми крытыми и уличными бассейнами, отмечают участники рынка.

https://ria.ru/20231127/egipet-1911692856.html

турция

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, анталья (провинция), отели, гостиницы, цены