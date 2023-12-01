https://ria.ru/20231201/turtsiya-1912865168.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Турции в декабре
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Турции в декабре - РИА Новости, 01.12.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Турции в декабре
Туроператоры рассказали, сколько стоит в декабре отдых в Турции в пятизвездочном отеле на "все включено", сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T06:26
2023-12-01T06:26
2023-12-01T06:26
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит в декабре отдых в Турции в пятизвездочном отеле на "все включено", сообщает АТОР.Отдыхая в декабре, можно снизить расходы на отпуск в среднем на 25 процентов по сравнению с ноябрем. По данным туроператоров, десятидневная поездка с вылетом 8-12 декабря в пятизвездочной гостинице с подогреваемыми бассейнами и системой "все включено" начинается от 85 тысяч рублей на двоих. Максимальная стоимость — 145 тысяч рублей.Предельные цены в отели делюкс — 220 тысяч рублей на двоих. Номера в гостиницах категории "тяжелый люкс", подсчитали в АТОР, стоят от 260 до 440 тысяч рублей на двоих.Туркомпании отмечают стабильный спрос на визиты в Турцию зимой. Улететь в Анталью прямыми рейсами можно не менее чем из десяти крупных российских городов.В Анталье в декабре температура воздуха — около 19 градусов, солнечно, но в море купаться холодно. Тем не менее, россияне продолжают посещать курорты региона, выбирая "пятерки" с подогреваемыми крытыми и уличными бассейнами, отмечают участники рынка.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, турция, анталья (провинция), отели, гостиницы, цены
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), Отели, Гостиницы, Цены
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Турции в декабре
АТОР: стоимость отдыха в Турции в декабре – от 85 тысяч рублей на двоих
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, сколько стоит в декабре отдых в Турции в пятизвездочном отеле на "все включено", сообщает
АТОР.
Отдыхая в декабре, можно снизить расходы на отпуск в среднем на 25 процентов по сравнению с ноябрем. По данным туроператоров, десятидневная поездка с вылетом 8-12 декабря в пятизвездочной гостинице с подогреваемыми бассейнами и системой "все включено" начинается от 85 тысяч рублей на двоих. Максимальная стоимость — 145 тысяч рублей.
Предельные цены в отели делюкс — 220 тысяч рублей на двоих. Номера в гостиницах категории "тяжелый люкс", подсчитали в АТОР, стоят от 260 до 440 тысяч рублей на двоих.
Туркомпании отмечают стабильный спрос на визиты в Турцию зимой. Улететь в Анталью
прямыми рейсами можно не менее чем из десяти крупных российских городов.
В Анталье в декабре температура воздуха — около 19 градусов, солнечно, но в море купаться холодно. Тем не менее, россияне продолжают посещать курорты региона, выбирая "пятерки" с подогреваемыми крытыми и уличными бассейнами, отмечают участники рынка.
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