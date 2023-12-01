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Современный онкоцентр открылся в Туле - РИА Новости, 01.12.2023
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Тульская область
 
13:02 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/tula-1913141381.html
Современный онкоцентр открылся в Туле
Современный онкоцентр открылся в Туле - РИА Новости, 01.12.2023
Современный онкоцентр открылся в Туле
Современный онкологический центр, где будут проводить высокотехнологичные операции, открылся в пятницу в Туле, сообщил РИА Новости представитель областного... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:02
2023-12-01T13:02
тульская область
тула
алексей дюмин
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ТУЛА, 1 дек - РИА Новости. Современный онкологический центр, где будут проводить высокотехнологичные операции, открылся в пятницу в Туле, сообщил РИА Новости представитель областного правительства. "Это современное высокотехнологичное учреждение, где будут проводить уникальные операции, которые раньше в регионе не делали. Комплекс оснащен по последнему слову техники. Пациенты будут проходить здесь полный цикл лечения: от диагностики до дальнейшего наблюдения. Хочу поблагодарить Военно-строительную компанию, которая завершила строительство на год раньше запланированного срока. Впереди – ежедневная напряженная работа наших медиков, которые будут делать все возможное для сохранения жизни и здоровья наших жителей", – цитируют в пресс-службе губернатора Тульской области Алексея Дюмина. По словам собеседника агентства, строительство медицинского учреждения началось в 2020 году по инициативе главы региона и при поддержке президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Губернатор на всех этапах строительства лично контролировал ход работ. В пятницу онкоцентр принял первых пациентов. Новый онкоцентр на Калужском шоссе в Туле рассчитан на 340 мест, поликлиника – на 400 посещений в смену. Медобъект состоит из четырех блоков: консультативно-диагностического, хирургического, лаборатории и стационара. В распоряжении врачей - 10 тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентген-комплексы, ангиографические установки, эндоскопическое и лабораторное оборудование и многое другое. Девять операционных залов позволят увеличить число высокотехнологичных операций более чем в два раза. Впервые в регионе будут проводиться операции по трансплантации костного мозга. Для пациентов обеспечены максимально комфортные условия: одно- и двухместные палаты со всеми удобствами. Для маломобильных жителей обеспечена безбарьерная среда. Перед онкоцентром есть бесплатная парковка на 220 мест. Для доставки пациентов от парковки до приемного отделения курсирует бесплатный микроавтобус. "В Тульской области высокий уровень смертности от злокачественных новообразований. Ежегодно регистрируется около семи тысяч случаев. Открытие нового онкоцентра позволит выявлять и своевременно лечить злокачественные заболевания на ранней стадии, тем самым увеличивая продолжительность жизни пациентов", – сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230908/medpraktiki-1894911693.html
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тула, алексей дюмин, владимир путин
Тульская область, Тула, Алексей Дюмин, Владимир Путин

Современный онкоцентр открылся в Туле

© Фото : Пресс-служба администрации Тульской областиСовременный онкоцентр открылся в Туле
Современный онкоцентр открылся в Туле - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Пресс-служба администрации Тульской области
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ТУЛА, 1 дек - РИА Новости. Современный онкологический центр, где будут проводить высокотехнологичные операции, открылся в пятницу в Туле, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.
"Это современное высокотехнологичное учреждение, где будут проводить уникальные операции, которые раньше в регионе не делали. Комплекс оснащен по последнему слову техники. Пациенты будут проходить здесь полный цикл лечения: от диагностики до дальнейшего наблюдения. Хочу поблагодарить Военно-строительную компанию, которая завершила строительство на год раньше запланированного срока. Впереди – ежедневная напряженная работа наших медиков, которые будут делать все возможное для сохранения жизни и здоровья наших жителей", – цитируют в пресс-службе губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
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По словам собеседника агентства, строительство медицинского учреждения началось в 2020 году по инициативе главы региона и при поддержке президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Губернатор на всех этапах строительства лично контролировал ход работ. В пятницу онкоцентр принял первых пациентов.
Новый онкоцентр на Калужском шоссе в Туле рассчитан на 340 мест, поликлиника – на 400 посещений в смену. Медобъект состоит из четырех блоков: консультативно-диагностического, хирургического, лаборатории и стационара. В распоряжении врачей - 10 тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентген-комплексы, ангиографические установки, эндоскопическое и лабораторное оборудование и многое другое. Девять операционных залов позволят увеличить число высокотехнологичных операций более чем в два раза. Впервые в регионе будут проводиться операции по трансплантации костного мозга.
Для пациентов обеспечены максимально комфортные условия: одно- и двухместные палаты со всеми удобствами. Для маломобильных жителей обеспечена безбарьерная среда. Перед онкоцентром есть бесплатная парковка на 220 мест. Для доставки пациентов от парковки до приемного отделения курсирует бесплатный микроавтобус.
"В Тульской области высокий уровень смертности от злокачественных новообразований. Ежегодно регистрируется около семи тысяч случаев. Открытие нового онкоцентра позволит выявлять и своевременно лечить злокачественные заболевания на ранней стадии, тем самым увеличивая продолжительность жизни пациентов", – сказал собеседник агентства.
 
Тульская областьТулаАлексей ДюминВладимир Путин
 
 
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