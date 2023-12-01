https://ria.ru/20231201/tovarooborot-1913097041.html
Товарооборот между Липецкой областью и Беларусью вырос до 300 млн долларов
Товарооборот между Липецкой областью и Беларусью вырос до 300 млн долларов - РИА Новости, 01.12.2023
Товарооборот между Липецкой областью и Беларусью вырос до 300 млн долларов
Товарооборот между Липецкой областью и Республикой Беларусь вырос до 300 миллионов долларов за последние два года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:53
2023-12-01T10:53
2023-12-01T10:56
липецкая область
липецкая область
белоруссия
игорь артамонов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Товарооборот между Липецкой областью и Республикой Беларусь вырос до 300 миллионов долларов за последние два года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. 30 ноября в Липецкой области стартовали Дни Беларуси. В этот день прошла стратегическая сессия, посвященная сотрудничеству двух сторон. Заседание открыл Артамонов. Он подчеркнул, что Республика Беларусь на протяжении многих лет входит в топ-10 основных торгово-экономических партнеров Липецкой области и является ведущим торговым партнером среди стран СНГ. Губернатор представил промышленный, торговый, сельскохозяйственный и культурный потенциал региона. Он отметил, что за последние два года товарооборот между Липецкой областью и Беларусью вырос до 300 миллионов долларов. "На встрече с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко в мае текущего года мы достигли договоренностей о наращивании взаимного товарооборота и расширении кооперационных связей. Уверен, что после сегодняшней стратегической сессии мы значительно продвинемся в реализации этих планов", – сказал губернатор. Он также перечислил проекты, которые регион может реализовать вместе с Беларусью. "Промышленная кооперация. Тут нам есть что предложить. Металл, бытовая техника, станкостроение – интересно обеим сторонам и везде есть перспективы. Селекция и семена -коллеги заинтересовались нашими разработками. У нас хорошие компетенции по элитным сортам зерновых", - сказал Артамонов. Губернатор добавил, что еще региону интересны белорусские наработки в сфере строительства.
https://ria.ru/20231130/dni_respubliki_belarus-1912959050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, белоруссия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Белоруссия, Игорь Артамонов
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Товарооборот между Липецкой областью и Республикой Беларусь вырос до 300 миллионов долларов за последние два года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
30 ноября в Липецкой области стартовали Дни Беларуси. В этот день прошла стратегическая сессия, посвященная сотрудничеству двух сторон. Заседание открыл Артамонов. Он подчеркнул, что Республика Беларусь на протяжении многих лет входит в топ-10 основных торгово-экономических партнеров Липецкой области и является ведущим торговым партнером среди стран СНГ
.
Дни Республики Беларусь стартовали в Липецкой области
Губернатор представил промышленный, торговый, сельскохозяйственный и культурный потенциал региона. Он отметил, что за последние два года товарооборот между Липецкой областью и Беларусью вырос до 300 миллионов долларов.
"На встрече с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко в мае текущего года мы достигли договоренностей о наращивании взаимного товарооборота и расширении кооперационных связей. Уверен, что после сегодняшней стратегической сессии мы значительно продвинемся в реализации этих планов", – сказал губернатор.
Он также перечислил проекты, которые регион может реализовать вместе с Беларусью.
"Промышленная кооперация. Тут нам есть что предложить. Металл, бытовая техника, станкостроение – интересно обеим сторонам и везде есть перспективы. Селекция и семена -коллеги заинтересовались нашими разработками. У нас хорошие компетенции по элитным сортам зерновых", - сказал Артамонов.
Губернатор добавил, что еще региону интересны белорусские наработки в сфере строительства.