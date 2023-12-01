https://ria.ru/20231201/tovarooborot-1913097041.html

Товарооборот между Липецкой областью и Беларусью вырос до 300 млн долларов

Товарооборот между Липецкой областью и Беларусью вырос до 300 млн долларов - РИА Новости, 01.12.2023

Товарооборот между Липецкой областью и Беларусью вырос до 300 млн долларов

Товарооборот между Липецкой областью и Республикой Беларусь вырос до 300 миллионов долларов за последние два года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:53

2023-12-01T10:53

2023-12-01T10:56

липецкая область

липецкая область

белоруссия

игорь артамонов

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Товарооборот между Липецкой областью и Республикой Беларусь вырос до 300 миллионов долларов за последние два года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. 30 ноября в Липецкой области стартовали Дни Беларуси. В этот день прошла стратегическая сессия, посвященная сотрудничеству двух сторон. Заседание открыл Артамонов. Он подчеркнул, что Республика Беларусь на протяжении многих лет входит в топ-10 основных торгово-экономических партнеров Липецкой области и является ведущим торговым партнером среди стран СНГ. Губернатор представил промышленный, торговый, сельскохозяйственный и культурный потенциал региона. Он отметил, что за последние два года товарооборот между Липецкой областью и Беларусью вырос до 300 миллионов долларов. "На встрече с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко в мае текущего года мы достигли договоренностей о наращивании взаимного товарооборота и расширении кооперационных связей. Уверен, что после сегодняшней стратегической сессии мы значительно продвинемся в реализации этих планов", – сказал губернатор. Он также перечислил проекты, которые регион может реализовать вместе с Беларусью. "Промышленная кооперация. Тут нам есть что предложить. Металл, бытовая техника, станкостроение – интересно обеим сторонам и везде есть перспективы. Селекция и семена -коллеги заинтересовались нашими разработками. У нас хорошие компетенции по элитным сортам зерновых", - сказал Артамонов. Губернатор добавил, что еще региону интересны белорусские наработки в сфере строительства.

https://ria.ru/20231130/dni_respubliki_belarus-1912959050.html

липецкая область

белоруссия

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Артем Смирнов

липецкая область, белоруссия, игорь артамонов