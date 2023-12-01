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Титов заявил, что Россия активно замещает "ножки Буша" в Китае - РИА Новости, 01.12.2023
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14:30 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/titov-1913180939.html
Титов заявил, что Россия активно замещает "ножки Буша" в Китае
Титов заявил, что Россия активно замещает "ножки Буша" в Китае - РИА Новости, 01.12.2023
Титов заявил, что Россия активно замещает "ножки Буша" в Китае
Россия активно замещает "ножки Буша" на китайском рынке, наращивая экспорт сельхозпродукции, хотя США пока что и остаются основными ее поставщиками в КНР,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:30
2023-12-01T14:30
экономика
россия
китай
сша
борис титов
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Россия активно замещает "ножки Буша" на китайском рынке, наращивая экспорт сельхозпродукции, хотя США пока что и остаются основными ее поставщиками в КНР, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. По словам Титова, Россия по-прежнему остается главным поставщиком сырья и энергоресурсов на китайский рынок, но при этом экспорт диверсифицируется. "Мы сегодня больше поставляем сельхозсырья, замещаем Америку в поставках сельхозпродукции в Китай. Американцы до сих пор остаются основными поставщиками, но мы во многом их начинаем замещать. Это касается зерна, это касается мясопродукции. Сегодня и мясо птицы уже поставляется. То есть мы сегодня активно "ножки Буша" замещаем в Китае", - сказал собеседник агентства. Титов во главе российской делегации с 29 ноября по 1 декабря находится с деловым визитом в Пекине, где 30 ноября прошло очередное пленарное заседание комитета с участием китайской стороны.
https://ria.ru/20230404/kitay-1862826543.html
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экономика, россия, китай, сша, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
Экономика, Россия, Китай, США, Борис Титов, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
Титов заявил, что Россия активно замещает "ножки Буша" в Китае

Титов сообщил, что Россия активно замещает "ножки Буша" в Китае

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов
 Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Россия активно замещает "ножки Буша" на китайском рынке, наращивая экспорт сельхозпродукции, хотя США пока что и остаются основными ее поставщиками в КНР, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
По словам Титова, Россия по-прежнему остается главным поставщиком сырья и энергоресурсов на китайский рынок, но при этом экспорт диверсифицируется.
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"Мы сегодня больше поставляем сельхозсырья, замещаем Америку в поставках сельхозпродукции в Китай. Американцы до сих пор остаются основными поставщиками, но мы во многом их начинаем замещать. Это касается зерна, это касается мясопродукции. Сегодня и мясо птицы уже поставляется. То есть мы сегодня активно "ножки Буша" замещаем в Китае", - сказал собеседник агентства.
Титов во главе российской делегации с 29 ноября по 1 декабря находится с деловым визитом в Пекине, где 30 ноября прошло очередное пленарное заседание комитета с участием китайской стороны.
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ЭкономикаРоссияКитайСШАБорис ТитовРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
 
 
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