https://ria.ru/20231201/titov-1913180939.html

Титов заявил, что Россия активно замещает "ножки Буша" в Китае

Титов заявил, что Россия активно замещает "ножки Буша" в Китае - РИА Новости, 01.12.2023

Титов заявил, что Россия активно замещает "ножки Буша" в Китае

Россия активно замещает "ножки Буша" на китайском рынке, наращивая экспорт сельхозпродукции, хотя США пока что и остаются основными ее поставщиками в КНР,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:30

2023-12-01T14:30

2023-12-01T14:30

экономика

россия

китай

сша

борис титов

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Россия активно замещает "ножки Буша" на китайском рынке, наращивая экспорт сельхозпродукции, хотя США пока что и остаются основными ее поставщиками в КНР, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. По словам Титова, Россия по-прежнему остается главным поставщиком сырья и энергоресурсов на китайский рынок, но при этом экспорт диверсифицируется. "Мы сегодня больше поставляем сельхозсырья, замещаем Америку в поставках сельхозпродукции в Китай. Американцы до сих пор остаются основными поставщиками, но мы во многом их начинаем замещать. Это касается зерна, это касается мясопродукции. Сегодня и мясо птицы уже поставляется. То есть мы сегодня активно "ножки Буша" замещаем в Китае", - сказал собеседник агентства. Титов во главе российской делегации с 29 ноября по 1 декабря находится с деловым визитом в Пекине, где 30 ноября прошло очередное пленарное заседание комитета с участием китайской стороны.

https://ria.ru/20230404/kitay-1862826543.html

https://ria.ru/20230911/sekret-1895451980.html

россия

китай

сша

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экономика, россия, китай, сша, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития