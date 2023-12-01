https://ria.ru/20231201/tarify-1913043803.html

Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки проиндексировали

Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки проиндексировали - РИА Новости, 01.12.2023

Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки проиндексировали

Тарифы на железнодорожные перевозки грузов в России с 1 декабря 2023 года проиндексированы на 7,6%, следует из решений кабмина и документов Федеральной... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T00:19

2023-12-01T00:19

2023-12-01T00:19

экономика

россия

ржд

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тарифы на железнодорожные перевозки грузов в России с 1 декабря 2023 года проиндексированы на 7,6%, следует из решений кабмина и документов Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Это базовая цифра, к ней еще добавляются целевые надбавки 2% на капремонт инфраструктуры и 1% на транспортную безопасность. В целом с учетом этого индексация составляет 10,75%. Дополнительного повышения тарифов в январе 2024 года не будет. Железнодорожные тарифы ранее традиционно индексировались с января каждого года. Правительство РФ ежегодно утверждает решения по тарифам, а затем они закрепляются соответствующим документом ФАС. Индексация грузотарифа РЖД изначально была определена с 2019 по 2025 год по принципу: потребительская инфляция (два года до периода, два года после) минус 0,1 процентного пункта. Однако на 2022-2024 годы такой принцип, согласно документу кабмина, не применяется. Продлена на 2024 год отмена скидки на экспортные перевозки каменного угля. Скидки (понижающие коэффициенты) на перевозку угля, а именно 0,4 за дальность и 0,895 для перевозок энергетического угля на экспорт, были отменены с 1 июня 2022 года. В прейскурант с 2019 года до 2025 года была введена экспортная надбавка к тарифу 8% на все грузы, за исключением нефтепродуктов, алюминия и энергетических газов. О ее отмене или корректировке не сообщалось. Сама компания РЖД также имеет право с 2013 года в определенных случаях давать надбавки и скидки к грузотарифу в рамках коридора. Верхняя граница скидки составляет 50%, надбавка обнулена. РЖД сообщали о введении ряда скидок на разные грузы и на 2023 год, и уже на 2024 год. Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной (в том числе заложенной в нее локомотивной) и вагонной составляющих. Вагонная - это часть, которую получают операторы за предоставление подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная - часть РЖД, которую устанавливает ФАС.

https://ria.ru/20231127/dvizhenie-1912133666.html

https://ria.ru/20231101/ugol-1906701478.html

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экономика, россия, ржд, федеральная антимонопольная служба (фас россии)