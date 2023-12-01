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Медведев поручил уделять внимание вопросу трудоустройства участников СВО - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/svo-1913188018.html
Медведев поручил уделять внимание вопросу трудоустройства участников СВО
Медведев поручил уделять внимание вопросу трудоустройства участников СВО - РИА Новости, 01.12.2023
Медведев поручил уделять внимание вопросу трудоустройства участников СВО
Председатель ЕР Дмитрий Медведев поручил "Единой России" уделять особое внимание вопросам трудоустройства вернувшихся с СВО граждан. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:50
2023-12-01T14:50
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев поручил "Единой России" уделять особое внимание вопросам трудоустройства вернувшихся с СВО граждан. "Я подготовлю поручение координатору этой программы (ЕР "Моя карьера" - ред.), этим у нас занимается Андрей Константинович Исаев, и просто в целом партии - уделять особое внимание трудоустройству тех наших граждан, которые участвуют в СВО", - сказал он в ходе приема граждан. Медведев подчеркнул, что к этому вопросу надо отнестись ответственно и внимательно смотреть за тем, как идет процесс трудоустройства. "Речь идет о трудоустройстве граждан нашей страны, которые с оружием в руках защищают наш суверенитет, нашу безопасность, защищают наши семьи, наши дома, нашу страну в целом. Поэтому это святая обязанность всех, кто занимается этой проблемой, и государственных структур, естественно, ну и поскольку наша партия "Единая Россия" правящая, и партийная задача", - сказал он.
https://ria.ru/20231002/svo-1899944404.html
https://ria.ru/20231013/servis-1902666904.html
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дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев поручил уделять внимание вопросу трудоустройства участников СВО

Медведев поручил ЕР уделять особое внимание трудоустройству участников СВО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев поручил "Единой России" уделять особое внимание вопросам трудоустройства вернувшихся с СВО граждан.
"Я подготовлю поручение координатору этой программы (ЕР "Моя карьера" - ред.), этим у нас занимается Андрей Константинович Исаев, и просто в целом партии - уделять особое внимание трудоустройству тех наших граждан, которые участвуют в СВО", - сказал он в ходе приема граждан.
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Медведев подчеркнул, что к этому вопросу надо отнестись ответственно и внимательно смотреть за тем, как идет процесс трудоустройства.
"Речь идет о трудоустройстве граждан нашей страны, которые с оружием в руках защищают наш суверенитет, нашу безопасность, защищают наши семьи, наши дома, нашу страну в целом. Поэтому это святая обязанность всех, кто занимается этой проблемой, и государственных структур, естественно, ну и поскольку наша партия "Единая Россия" правящая, и партийная задача", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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