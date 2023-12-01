https://ria.ru/20231201/svo-1913188018.html
Медведев поручил уделять внимание вопросу трудоустройства участников СВО
Медведев поручил уделять внимание вопросу трудоустройства участников СВО - РИА Новости, 01.12.2023
Медведев поручил уделять внимание вопросу трудоустройства участников СВО
Председатель ЕР Дмитрий Медведев поручил "Единой России" уделять особое внимание вопросам трудоустройства вернувшихся с СВО граждан. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:50
2023-12-01T14:50
2023-12-01T14:50
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909428498_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_f12a533b57f60425d6f51b20c989d20b.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев поручил "Единой России" уделять особое внимание вопросам трудоустройства вернувшихся с СВО граждан. "Я подготовлю поручение координатору этой программы (ЕР "Моя карьера" - ред.), этим у нас занимается Андрей Константинович Исаев, и просто в целом партии - уделять особое внимание трудоустройству тех наших граждан, которые участвуют в СВО", - сказал он в ходе приема граждан. Медведев подчеркнул, что к этому вопросу надо отнестись ответственно и внимательно смотреть за тем, как идет процесс трудоустройства. "Речь идет о трудоустройстве граждан нашей страны, которые с оружием в руках защищают наш суверенитет, нашу безопасность, защищают наши семьи, наши дома, нашу страну в целом. Поэтому это святая обязанность всех, кто занимается этой проблемой, и государственных структур, естественно, ну и поскольку наша партия "Единая Россия" правящая, и партийная задача", - сказал он.
https://ria.ru/20231002/svo-1899944404.html
https://ria.ru/20231013/servis-1902666904.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909428498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d6895dc2a574ebc98412e25cd7172ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев поручил уделять внимание вопросу трудоустройства участников СВО
Медведев поручил ЕР уделять особое внимание трудоустройству участников СВО
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев поручил "Единой России" уделять особое внимание вопросам трудоустройства вернувшихся с СВО граждан.
"Я подготовлю поручение координатору этой программы (ЕР "Моя карьера" - ред.), этим у нас занимается Андрей Константинович Исаев, и просто в целом партии - уделять особое внимание трудоустройству тех наших граждан, которые участвуют в СВО", - сказал он в ходе приема граждан.
Путин попросил Меняйло лично следить за поддержкой участников СВО
Медведев подчеркнул, что к этому вопросу надо отнестись ответственно и внимательно смотреть за тем, как идет процесс трудоустройства.
"Речь идет о трудоустройстве граждан нашей страны, которые с оружием в руках защищают наш суверенитет, нашу безопасность, защищают наши семьи, наши дома, нашу страну в целом. Поэтому это святая обязанность всех, кто занимается этой проблемой, и государственных структур, естественно, ну и поскольку наша партия "Единая Россия" правящая, и партийная задача", - сказал он.
Минобрнауки России запустило сервис для помощи участникам СВО