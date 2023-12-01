https://ria.ru/20231201/svo-1913188018.html

Медведев поручил уделять внимание вопросу трудоустройства участников СВО

Медведев поручил уделять внимание вопросу трудоустройства участников СВО - РИА Новости, 01.12.2023

Медведев поручил уделять внимание вопросу трудоустройства участников СВО

Председатель ЕР Дмитрий Медведев поручил "Единой России" уделять особое внимание вопросам трудоустройства вернувшихся с СВО граждан. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:50

2023-12-01T14:50

2023-12-01T14:50

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев поручил "Единой России" уделять особое внимание вопросам трудоустройства вернувшихся с СВО граждан. "Я подготовлю поручение координатору этой программы (ЕР "Моя карьера" - ред.), этим у нас занимается Андрей Константинович Исаев, и просто в целом партии - уделять особое внимание трудоустройству тех наших граждан, которые участвуют в СВО", - сказал он в ходе приема граждан. Медведев подчеркнул, что к этому вопросу надо отнестись ответственно и внимательно смотреть за тем, как идет процесс трудоустройства. "Речь идет о трудоустройстве граждан нашей страны, которые с оружием в руках защищают наш суверенитет, нашу безопасность, защищают наши семьи, наши дома, нашу страну в целом. Поэтому это святая обязанность всех, кто занимается этой проблемой, и государственных структур, естественно, ну и поскольку наша партия "Единая Россия" правящая, и партийная задача", - сказал он.

https://ria.ru/20231002/svo-1899944404.html

https://ria.ru/20231013/servis-1902666904.html

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2023

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дмитрий медведев, единая россия