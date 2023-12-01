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Княжевская: в Новой Москве построят двухэтажный магазин - РИА Новости, 01.12.2023
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11:54 01.12.2023 (обновлено: 12:44 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/stroyka-1913118411.html
Княжевская: в Новой Москве построят двухэтажный магазин
Княжевская: в Новой Москве построят двухэтажный магазин - РИА Новости, 01.12.2023
Княжевская: в Новой Москве построят двухэтажный магазин
В деревне Косовка в поселении Вороновское в Новой Москве планируется построить двухэтажный магазин на 330 квадратных метров, рассказала председатель... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:54
2023-12-01T12:44
новая москва
калужское шоссе
юлиана княжевская
москомархитектура
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В деревне Косовка в поселении Вороновское в Новой Москве планируется построить двухэтажный магазин на 330 квадратных метров, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. "Появление подобных торговых объектов важно для развития инфраструктуры, особенно в небольших населенных пунктах. Они позволяют открывать и поддерживать средний и малый бизнес, создавать новые рабочие места. Нельзя забывать о прямой пользе для местных жителей - доступность товаров в шаговой доступности", - приводит ее слова пресс-служба ведомства. Она уточнила, что магазин будет построен на участке в 0,11 гектара недалеко от Калужского шоссе. На данный момент выпущен градостроительный план земельного участка. "Инвестору также необходимо будет организовать гостевую парковку и благоустроить прилегающую к магазину территорию", - добавила Княжевская.
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новая москва, калужское шоссе, юлиана княжевская, москомархитектура, коммерческая недвижимость
Новая Москва, Калужское шоссе, Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Коммерческая недвижимость, Москва Сегодня: мегаполис для жизни

Княжевская: в Новой Москве построят двухэтажный магазин

© МоскомархитектураЮлиана Княжевская
Юлиана Княжевская
© Москомархитектура
Юлиана Княжевская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В деревне Косовка в поселении Вороновское в Новой Москве планируется построить двухэтажный магазин на 330 квадратных метров, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Появление подобных торговых объектов важно для развития инфраструктуры, особенно в небольших населенных пунктах. Они позволяют открывать и поддерживать средний и малый бизнес, создавать новые рабочие места. Нельзя забывать о прямой пользе для местных жителей - доступность товаров в шаговой доступности", - приводит ее слова пресс-служба ведомства.
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Она уточнила, что магазин будет построен на участке в 0,11 гектара недалеко от Калужского шоссе. На данный момент выпущен градостроительный план земельного участка.
"Инвестору также необходимо будет организовать гостевую парковку и благоустроить прилегающую к магазину территорию", - добавила Княжевская.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниНовая МоскваКалужское шоссеЮлиана КняжевскаяМоскомархитектураКоммерческая недвижимость
 
 
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