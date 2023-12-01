https://ria.ru/20231201/stroyka-1913118411.html

Княжевская: в Новой Москве построят двухэтажный магазин

Княжевская: в Новой Москве построят двухэтажный магазин - РИА Новости, 01.12.2023

Княжевская: в Новой Москве построят двухэтажный магазин

В деревне Косовка в поселении Вороновское в Новой Москве планируется построить двухэтажный магазин на 330 квадратных метров, рассказала председатель... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:54

2023-12-01T11:54

2023-12-01T12:44

новая москва

калужское шоссе

юлиана княжевская

москомархитектура

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В деревне Косовка в поселении Вороновское в Новой Москве планируется построить двухэтажный магазин на 330 квадратных метров, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. "Появление подобных торговых объектов важно для развития инфраструктуры, особенно в небольших населенных пунктах. Они позволяют открывать и поддерживать средний и малый бизнес, создавать новые рабочие места. Нельзя забывать о прямой пользе для местных жителей - доступность товаров в шаговой доступности", - приводит ее слова пресс-служба ведомства. Она уточнила, что магазин будет построен на участке в 0,11 гектара недалеко от Калужского шоссе. На данный момент выпущен градостроительный план земельного участка. "Инвестору также необходимо будет организовать гостевую парковку и благоустроить прилегающую к магазину территорию", - добавила Княжевская.

https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912665533.html

новая москва

калужское шоссе

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новая москва, калужское шоссе, юлиана княжевская, москомархитектура, коммерческая недвижимость