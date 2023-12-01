https://ria.ru/20231201/ssha-1913134854.html

Власти США используют ИИ при испытаниях ядерного бомбардировщика, пишут СМИ

Власти США используют ИИ при испытаниях ядерного бомбардировщика, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2023

Власти США используют ИИ при испытаниях ядерного бомбардировщика, пишут СМИ

Власти США пользуются цифровыми технологиями проектирования и конструирования при разработке и испытаниях нового бомбардировщика-носителя ядерного оружия с... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:48

2023-12-01T12:48

2023-12-01T12:49

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технологии

сша

россия

northrop grumman

атлантический совет

b-21 (стратегический бомбардировщик)

ии

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Власти США пользуются цифровыми технологиями проектирования и конструирования при разработке и испытаниях нового бомбардировщика-носителя ядерного оружия с использованием симуляторов с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает издание Newsweek. Как отмечает издание, сейчас США занимают передовые позиции в разработке и внедрении искусственного интеллекта в свои вооруженные силы. "Недавняя демонстрация нового ядерного стелс-бомбардировщика B-21, разработанного Northrop Grumman для ВВС США, может считаться следующим шагом к новому военному рубежу… Программное обеспечение B-21, основанное на искусственном интеллекте, знаменует собой новую эру", - пишет газета. По словам Тейта Нуркина, старшего научного сотрудника Атлантического совета (деятельность признана нежелательной на территории России) по инициативе "Передовая оборона и безопасность Индо-Тихоокеанского региона", цифровые технологии проектирования и конструирования ускорили разработку и испытания бомбардировщика, при этом часть из них проводится в цифровом виде с помощью симуляторов с искусственным интеллектом.

https://ria.ru/20231201/pravitelstvo-1913037068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, россия, northrop grumman, атлантический совет , b-21 (стратегический бомбардировщик), ии