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Власти США используют ИИ при испытаниях ядерного бомбардировщика, пишут СМИ
Власти США используют ИИ при испытаниях ядерного бомбардировщика, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2023
Власти США используют ИИ при испытаниях ядерного бомбардировщика, пишут СМИ
Власти США пользуются цифровыми технологиями проектирования и конструирования при разработке и испытаниях нового бомбардировщика-носителя ядерного оружия с... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:48
2023-12-01T12:48
2023-12-01T12:49
в мире
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northrop grumman
атлантический совет
b-21 (стратегический бомбардировщик)
ии
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Власти США пользуются цифровыми технологиями проектирования и конструирования при разработке и испытаниях нового бомбардировщика-носителя ядерного оружия с использованием симуляторов с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает издание Newsweek. Как отмечает издание, сейчас США занимают передовые позиции в разработке и внедрении искусственного интеллекта в свои вооруженные силы. "Недавняя демонстрация нового ядерного стелс-бомбардировщика B-21, разработанного Northrop Grumman для ВВС США, может считаться следующим шагом к новому военному рубежу… Программное обеспечение B-21, основанное на искусственном интеллекте, знаменует собой новую эру", - пишет газета. По словам Тейта Нуркина, старшего научного сотрудника Атлантического совета (деятельность признана нежелательной на территории России) по инициативе "Передовая оборона и безопасность Индо-Тихоокеанского региона", цифровые технологии проектирования и конструирования ускорили разработку и испытания бомбардировщика, при этом часть из них проводится в цифровом виде с помощью симуляторов с искусственным интеллектом.
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в мире, технологии, сша, россия, northrop grumman, атлантический совет , b-21 (стратегический бомбардировщик), ии
В мире, Технологии, США, Россия, Northrop Grumman, Атлантический совет , B-21 (стратегический бомбардировщик), ИИ
Власти США используют ИИ при испытаниях ядерного бомбардировщика, пишут СМИ
Newsweek: США пользуются технологиями ИИ при разработке ядерного бомбардировщика