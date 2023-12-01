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Sputnik расширяет партнерскую сеть в Северной Африке - РИА Новости, 01.12.2023
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11:56 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/sputnik-1913118828.html
Sputnik расширяет партнерскую сеть в Северной Африке
Sputnik расширяет партнерскую сеть в Северной Африке - РИА Новости, 01.12.2023
Sputnik расширяет партнерскую сеть в Северной Африке
Международное информационное агентство и радио Sputnik и ведущее информационное агентство Алжира APS подписали соглашение о стратегическом международном... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:56
2023-12-01T11:56
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алжир (провинция)
северная африка
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и ведущее информационное агентство Алжира APS подписали соглашение о стратегическом международном партнерстве. Торжественная церемония состоялась в штаб-квартире APS в Алжире в рамках визита делегации Sputnik. Свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и директор по информации Рабах Хасини."Подписанное соглашение, прежде всего, направлено на активизацию информационного обмена и реализацию совместных проектов в медиасфере. Важно, что этот документ не носит формальный характер, а сразу подтверждается практическими действиями: так, на этой неделе визит продолжится курсом очных лекций SputnikPro для журналистов APS. А в планах – новые методы и формы работы, и я уверен, что у нас получится воплотить их в жизнь", – отметил Василий Пушков и поблагодарил алжирскую сторону за тёплый приём."К своей 62-й годовщине APS подписало соглашение о сотрудничестве со страной-союзницей Алжира, стратегической для нас страной - Россией. Отношения между нашими странами дружественные ещё со времен нашей Революции. Сегодня мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере информации между нашими двумя агентствами, это вписывается в общую стратегию Алжира по повышению уровня двустороннего партнёрства с Россией во всех областях. Мы подписали меморандум с агентством Sputnik, которое специализируется на мультимедийном и аудиовизуальном контенте. Эта сфера для нас очень важна и актуальна и соглашение придаст импульс нашему партнерству", – согласился с ним Рабах Хасини.
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россия, алжир (провинция), северная африка, sputnik
Россия, Алжир (провинция), Северная Африка, Sputnik

Sputnik расширяет партнерскую сеть в Северной Африке

© РИА НовостиПодписание соглашение о стратегическом партнёрстве Sputnik и информационного агентства APS
Подписание соглашение о стратегическом партнёрстве Sputnik и информационного агентства APS - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и ведущее информационное агентство Алжира APS подписали соглашение о стратегическом международном партнерстве. Торжественная церемония состоялась в штаб-квартире APS в Алжире в рамках визита делегации Sputnik. Свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и директор по информации Рабах Хасини.
"Подписанное соглашение, прежде всего, направлено на активизацию информационного обмена и реализацию совместных проектов в медиасфере. Важно, что этот документ не носит формальный характер, а сразу подтверждается практическими действиями: так, на этой неделе визит продолжится курсом очных лекций SputnikPro для журналистов APS. А в планах – новые методы и формы работы, и я уверен, что у нас получится воплотить их в жизнь", – отметил Василий Пушков и поблагодарил алжирскую сторону за тёплый приём.
© РИА НовостиДелегация Sputnik на приёме у информационного агентства Алжира APS
Делегация Sputnik на приёме у информационного агентства Алжира APS - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости
Делегация Sputnik на приёме у информационного агентства Алжира APS
"К своей 62-й годовщине APS подписало соглашение о сотрудничестве со страной-союзницей Алжира, стратегической для нас страной - Россией. Отношения между нашими странами дружественные ещё со времен нашей Революции. Сегодня мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере информации между нашими двумя агентствами, это вписывается в общую стратегию Алжира по повышению уровня двустороннего партнёрства с Россией во всех областях. Мы подписали меморандум с агентством Sputnik, которое специализируется на мультимедийном и аудиовизуальном контенте. Эта сфера для нас очень важна и актуальна и соглашение придаст импульс нашему партнерству", – согласился с ним Рабах Хасини.
 
РоссияАлжир (провинция)Северная АфрикаSputnik
 
 
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