https://ria.ru/20231201/sputnik-1913118828.html

Sputnik расширяет партнерскую сеть в Северной Африке

Sputnik расширяет партнерскую сеть в Северной Африке - РИА Новости, 01.12.2023

Sputnik расширяет партнерскую сеть в Северной Африке

Международное информационное агентство и радио Sputnik и ведущее информационное агентство Алжира APS подписали соглашение о стратегическом международном... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:56

2023-12-01T11:56

2023-12-01T11:56

россия

алжир (провинция)

северная африка

sputnik

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и ведущее информационное агентство Алжира APS подписали соглашение о стратегическом международном партнерстве. Торжественная церемония состоялась в штаб-квартире APS в Алжире в рамках визита делегации Sputnik. Свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и директор по информации Рабах Хасини."Подписанное соглашение, прежде всего, направлено на активизацию информационного обмена и реализацию совместных проектов в медиасфере. Важно, что этот документ не носит формальный характер, а сразу подтверждается практическими действиями: так, на этой неделе визит продолжится курсом очных лекций SputnikPro для журналистов APS. А в планах – новые методы и формы работы, и я уверен, что у нас получится воплотить их в жизнь", – отметил Василий Пушков и поблагодарил алжирскую сторону за тёплый приём."К своей 62-й годовщине APS подписало соглашение о сотрудничестве со страной-союзницей Алжира, стратегической для нас страной - Россией. Отношения между нашими странами дружественные ещё со времен нашей Революции. Сегодня мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере информации между нашими двумя агентствами, это вписывается в общую стратегию Алжира по повышению уровня двустороннего партнёрства с Россией во всех областях. Мы подписали меморандум с агентством Sputnik, которое специализируется на мультимедийном и аудиовизуальном контенте. Эта сфера для нас очень важна и актуальна и соглашение придаст импульс нашему партнерству", – согласился с ним Рабах Хасини.

россия

алжир (провинция)

северная африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, алжир (провинция), северная африка, sputnik