https://ria.ru/20231201/sputnik-1913118828.html
Sputnik расширяет партнерскую сеть в Северной Африке
Sputnik расширяет партнерскую сеть в Северной Африке - РИА Новости, 01.12.2023
Sputnik расширяет партнерскую сеть в Северной Африке
Международное информационное агентство и радио Sputnik и ведущее информационное агентство Алжира APS подписали соглашение о стратегическом международном... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:56
2023-12-01T11:56
2023-12-01T11:56
россия
алжир (провинция)
северная африка
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913116062_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_f623c0f5ac6cf8a9b66823e39d315734.jpg
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и ведущее информационное агентство Алжира APS подписали соглашение о стратегическом международном партнерстве. Торжественная церемония состоялась в штаб-квартире APS в Алжире в рамках визита делегации Sputnik. Свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и директор по информации Рабах Хасини."Подписанное соглашение, прежде всего, направлено на активизацию информационного обмена и реализацию совместных проектов в медиасфере. Важно, что этот документ не носит формальный характер, а сразу подтверждается практическими действиями: так, на этой неделе визит продолжится курсом очных лекций SputnikPro для журналистов APS. А в планах – новые методы и формы работы, и я уверен, что у нас получится воплотить их в жизнь", – отметил Василий Пушков и поблагодарил алжирскую сторону за тёплый приём."К своей 62-й годовщине APS подписало соглашение о сотрудничестве со страной-союзницей Алжира, стратегической для нас страной - Россией. Отношения между нашими странами дружественные ещё со времен нашей Революции. Сегодня мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере информации между нашими двумя агентствами, это вписывается в общую стратегию Алжира по повышению уровня двустороннего партнёрства с Россией во всех областях. Мы подписали меморандум с агентством Sputnik, которое специализируется на мультимедийном и аудиовизуальном контенте. Эта сфера для нас очень важна и актуальна и соглашение придаст импульс нашему партнерству", – согласился с ним Рабах Хасини.
россия
алжир (провинция)
северная африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913116062_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_670162c83e517b7aedf2d6090361c022.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алжир (провинция), северная африка, sputnik
Россия, Алжир (провинция), Северная Африка, Sputnik
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и ведущее информационное агентство Алжира APS подписали соглашение о стратегическом международном партнерстве. Торжественная церемония состоялась в штаб-квартире APS в Алжире в рамках визита делегации Sputnik. Свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и директор по информации Рабах Хасини.
"Подписанное соглашение, прежде всего, направлено на активизацию информационного обмена и реализацию совместных проектов в медиасфере. Важно, что этот документ не носит формальный характер, а сразу подтверждается практическими действиями: так, на этой неделе визит продолжится курсом очных лекций SputnikPro для журналистов APS. А в планах – новые методы и формы работы, и я уверен, что у нас получится воплотить их в жизнь", – отметил Василий Пушков и поблагодарил алжирскую сторону за тёплый приём.
"К своей 62-й годовщине APS подписало соглашение о сотрудничестве со страной-союзницей Алжира, стратегической для нас страной - Россией
. Отношения между нашими странами дружественные ещё со времен нашей Революции. Сегодня мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере информации между нашими двумя агентствами, это вписывается в общую стратегию Алжира по повышению уровня двустороннего партнёрства с Россией во всех областях. Мы подписали меморандум с агентством Sputnik, которое специализируется на мультимедийном и аудиовизуальном контенте. Эта сфера для нас очень важна и актуальна и соглашение придаст импульс нашему партнерству", – согласился с ним Рабах Хасини.