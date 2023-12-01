https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913256562.html

Спецоперация, 1 декабря: Шойгу назвал потери ВСУ за полгода наступления

Спецоперация, 1 декабря: Шойгу назвал потери ВСУ за полгода наступления - РИА Новости, 01.12.2023

Спецоперация, 1 декабря: Шойгу назвал потери ВСУ за полгода наступления

О потерях ВСУ за полгода неудачного контрнаступления, назревающем в Евросоюзе кризисе, неизменности целей спецоперации, задержании агента украинских спецслужб и РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:56

2023-12-01T18:56

2023-12-01T19:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

виктор орбан

сергей шойгу

харьков

в мире

сергей лавров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. О потерях ВСУ за полгода неудачного контрнаступления, назревающем в Евросоюзе кризисе, неизменности целей спецоперации, задержании агента украинских спецслужб и ходе боевых действий — в материале РИА Новости.Украинские потериС 4 июня, начала контрнаступления, украинская армия потеряла более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружений, заявил на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод резервов не изменили ситуацию, а только увеличили количество потерь ВСУ. Российские Вооруженные силы продолжат вести активную оборону и наращивать боевой потенциал с учетом боевого опыта. Так, в зоне СВО оборудуются семь современных полигонов для боевой подготовки, на двух из которых работы уже полностью завершились, добавил Шойгу. Ход спецоперации Кризис поддержки Украины В Евросоюзе назревает кризис, который может разгореться на декабрьском саммите в Брюсселе, когда будет обсуждаться начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников. Как отмечает издание, "сильную головную боль" европейским политикам обеспечивает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерские власти уже заявляли, что не поддерживают внесение вопроса о вступлении Украины в ЕС в повестку предстоящего саммита, а сам Орбан не раз говорил, что Евросоюзу сначала следует разработать новую стратегию в конфликте, а уже потом выделять Украине деньги.Сейчас дипломаты ищут способы избежать вето со стороны Венгрии. По словам трех источников издания, 50 миллиардов евро могут быть выплачены Киеву не единовременно, а частями в течение 2024-2027 годов. Но этот вариант не придаст большей предсказуемости украинской экономике, считают критики. Сам венгерский премьер сегодня в очередной раз открыто выразил скепсис по отношению к "европейскому пути" Киева. В эфире радио Kossuth он предложил Евросоюзу сначала заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве, а к разговору о вступлении вернуться лет через пять-десять. По словам Орбана, ЕС уже совершил подобную ошибку с Турцией, когда более 20 лет назад начал с ней переговоры, не проработав решение, из-за чего теперь, по оценке премьера Венгрии, "у всех фрустрация". Вопрос о вступлении Украины в ЕС Орбан считает столь же непроработанным, ведь неизвестна даже реальная численность ее населения. Кроме того, если Киев все же присоединится к Евросоюзу, страны Восточной и Центральной Европы лишатся выплат из европейского бюджета, а появление украинских сельхозпродуктов разрушит их рынки. Цели СВО не будут пересмотрены Россия не видит каких-либо причин пересматривать цели спецоперации на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД ОБСЕ.Он подчеркнул, что спецоперация продолжится "хотя бы ради того, чтобы вернуть этих людей к выполнению своей собственной конституции", в которой говорится о недопустимости привилегий по этническим и языковым признакам и гарантируется право на обучение на родном языке. Что касается перспективы мирных переговоров, то, отметил Лавров, Россия не видит никаких сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны стоящих за ним стран Запада. Кроме того, глава российского МИД призвал иностранных журналистов расследовать события весны 2022 года в Буче и затребовать имена людей, тела которых демонстрировали в качестве замученных и убитых. Лавров обратил внимание на то, что список якобы убитых жителей этого украинского города так и не был опубликован. Пойман агент ГУР Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали жителя Рязанской области, подозреваемого в организации терактов на железной дороге и на военном аэродроме Дягилево.По информации спецслужбы, в феврале мужчину завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего он прошел диверсионную подготовку в Латвии и вернулся в Рязань. В июле по заданию куратора из ГУР он изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и атаковал ими аэродром Дягилево.А 11 ноября он устроил подрыв самодельной бомбы на 190-м километре перегона Рыбное — Блокпост 204-й километр в Рязанской области. Тогда с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, 15 вагонов получили повреждения.Как выяснило РИА Новости, завербованный россиянин общался в соцсети "ВКонтакте" с нацистом из украинского батальона "Реванш" Игорем Опрей. Судя по пабликам, связанным, как утверждается, с "Реваншем", батальон (по другим источникам — тактическая группа) создан в Харькове в первые дни спецоперации, затем его включили в ВСУ. По некоторым данным, он связан с неофашистской организацией "Традиция и порядок".

https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913141800.html

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

https://ria.ru/20231201/konflikt-1913233113.html

https://ria.ru/20231115/ukraina-1909635985.html

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

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