https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913207217.html

В Минобороны оценили потери украинских войск на двух направлениях

В Минобороны оценили потери украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 01.12.2023

В Минобороны оценили потери украинских войск на двух направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях ВСУ потеряли за сутки около 100 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:44

2023-12-01T15:44

2023-12-01T16:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

харьковская область

северск

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях ВСУ потеряли за сутки около 100 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 30-й механизированных бригад ВСУ, 101-й, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Кисловка и Кулаговка Харьковской области."Потери противника составили до 35 военнослужащих, два танка, три пикапа, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отметили в ведомстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов" (организация запрещена в РФ) в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торское, Северск и Григоровка Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20231201/ukraina-1912872067.html

харьковская область

северск

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, северск, донецкая народная республика