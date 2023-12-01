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В Минобороны оценили потери украинских войск на двух направлениях
В Минобороны оценили потери украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 01.12.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на двух направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях ВСУ потеряли за сутки около 100 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:44
2023-12-01T15:44
2023-12-01T16:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
северск
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях ВСУ потеряли за сутки около 100 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 30-й механизированных бригад ВСУ, 101-й, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Кисловка и Кулаговка Харьковской области."Потери противника составили до 35 военнослужащих, два танка, три пикапа, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отметили в ведомстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов" (организация запрещена в РФ) в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торское, Северск и Григоровка Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20231201/ukraina-1912872067.html
харьковская область
северск
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Северск, Донецкая Народная Республика
В Минобороны оценили потери украинских войск на двух направлениях
МО: ВСУ потеряли около ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях