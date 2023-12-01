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Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 01.12.2023 (обновлено: 15:50 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913206545.html
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 01.12.2023
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила шесть атак противника, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:42
2023-12-01T15:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
константиновка
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила шесть атак противника, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дылеевка, Георгиевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - сообщили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, константиновка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Константиновка, В мире
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

МО: российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила шесть атак противника, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дылеевка, Георгиевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 ноября, 15:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьКонстантиновкаВ мире
 
 
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