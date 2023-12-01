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Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 01.12.2023
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила шесть атак противника, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:42
2023-12-01T15:42
2023-12-01T15:50
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила шесть атак противника, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дылеевка, Георгиевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - сообщили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, константиновка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Константиновка, В мире
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
МО: российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении