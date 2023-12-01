https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913060735.html

Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Соледаром

Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 01.12.2023

Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Соледаром

Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожил группу пехоты ВСУ на опорном пункте под Соледаром в Донбассе, сообщили РИА... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T06:04

2023-12-01T06:04

2023-12-01T06:04

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ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожил группу пехоты ВСУ на опорном пункте под Соледаром в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Артиллерия Воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронированной техники ВСУ, а также артиллерии противника на огневых позициях, командно-наблюдательных пунктов и разрушению укрепленных позиций украинских формирований на артемовском направлении, в районе Соледара", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что расчет БПЛА обнаружил в лесополосе укрепленные опорные пункты ВСУ и передал координаты позиций артиллеристам-десантникам. "Точным огнем осколочно-фугасными боеприпасами расчеты 122-миллиметровых самоходных гаубиц "Гвоздика" с закрытых огневых позиций уничтожили украинские подразделения, как в оборудованных укрытиях опорного пункта, так и на открытой местности, нанеся существенный урон противнику", - сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в результате работы артиллерии противник потерял мотопехотное отделение.

https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913057410.html

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донбасс, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность