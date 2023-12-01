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Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 01.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913060735.html
Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Соледаром
Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 01.12.2023
Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Соледаром
Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожил группу пехоты ВСУ на опорном пункте под Соледаром в Донбассе, сообщили РИА... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T06:04
2023-12-01T06:04
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ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожил группу пехоты ВСУ на опорном пункте под Соледаром в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Артиллерия Воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронированной техники ВСУ, а также артиллерии противника на огневых позициях, командно-наблюдательных пунктов и разрушению укрепленных позиций украинских формирований на артемовском направлении, в районе Соледара", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что расчет БПЛА обнаружил в лесополосе укрепленные опорные пункты ВСУ и передал координаты позиций артиллеристам-десантникам. "Точным огнем осколочно-фугасными боеприпасами расчеты 122-миллиметровых самоходных гаубиц "Гвоздика" с закрытых огневых позиций уничтожили украинские подразделения, как в оборудованных укрытиях опорного пункта, так и на открытой местности, нанеся существенный урон противнику", - сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в результате работы артиллерии противник потерял мотопехотное отделение.
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донбасс, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Соледаром

МО: тульские десантники уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Соледаром

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне проведения СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа артиллерийских расчетов в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожил группу пехоты ВСУ на опорном пункте под Соледаром в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
«
"Артиллерия Воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронированной техники ВСУ, а также артиллерии противника на огневых позициях, командно-наблюдательных пунктов и разрушению укрепленных позиций украинских формирований на артемовском направлении, в районе Соледара", - сообщили в оборонном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что расчет БПЛА обнаружил в лесополосе укрепленные опорные пункты ВСУ и передал координаты позиций артиллеристам-десантникам.
"Точным огнем осколочно-фугасными боеприпасами расчеты 122-миллиметровых самоходных гаубиц "Гвоздика" с закрытых огневых позиций уничтожили украинские подразделения, как в оборудованных укрытиях опорного пункта, так и на открытой местности, нанеся существенный урон противнику", - сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, в результате работы артиллерии противник потерял мотопехотное отделение.
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Вчера, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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