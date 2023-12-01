https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913057410.html
Минобороны показало, как Су-25 наносят удары по украинской технике
Минобороны показало, как Су-25 наносят удары по украинской технике - РИА Новости, 01.12.2023
Минобороны показало, как Су-25 наносят удары по украинской технике
Минобороны России показало видеоролик с кадрами работы штурмовиков Су-25, которые на Южнодонецком направлении наносят удары по военным объектам и технике... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T05:04
2023-12-01T05:04
2023-12-01T05:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-25
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900341655_651:223:3072:1585_1920x0_80_0_0_8c2a1eda860ea1ab840ff4937ce1b39a.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами работы штурмовиков Су-25, которые на Южнодонецком направлении наносят удары по военным объектам и технике украинских подразделений. "Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции нанесли удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на южнодонецком направлении", - говорится в сообщении. Показано, как летчики готовятся к выполнению задания и надевают экипировку, осматривают самолеты и забираются в кабину. Также демонстрируется, как штурмовики рулят, разгоняются и взлетают парой. Видно, как низко они летят, отстреливаются неуправляемыми авиационными ракетами, затем выпускают тепловые ловушки и сразу уходят, после чего возвращаются на аэродром. "В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913055726.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900341655_816:178:3072:1870_1920x0_80_0_0_b23fc5c3aa9a1aadd4e185b619cbe6c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-25, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало, как Су-25 наносят удары по украинской технике
МО показало, как Су-25 наносят удары по технике ВСУ на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами работы штурмовиков Су-25, которые на Южнодонецком направлении наносят удары по военным объектам и технике украинских подразделений.
«
"Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции нанесли удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на южнодонецком направлении", - говорится в сообщении.
Показано, как летчики готовятся к выполнению задания и надевают экипировку, осматривают самолеты и забираются в кабину. Также демонстрируется, как штурмовики рулят, разгоняются и взлетают парой.
Видно, как низко они летят, отстреливаются неуправляемыми авиационными ракетами, затем выпускают тепловые ловушки и сразу уходят, после чего возвращаются на аэродром.
"В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", - подчеркнули в МО РФ.
Российские бойцы уничтожили танк Leopard ВСУ под Работино