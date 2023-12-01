Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало, как Су-25 наносят удары по украинской технике - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913057410.html
Минобороны показало, как Су-25 наносят удары по украинской технике
Минобороны показало, как Су-25 наносят удары по украинской технике - РИА Новости, 01.12.2023
Минобороны показало, как Су-25 наносят удары по украинской технике
Минобороны России показало видеоролик с кадрами работы штурмовиков Су-25, которые на Южнодонецком направлении наносят удары по военным объектам и технике... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T05:04
2023-12-01T05:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-25
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900341655_651:223:3072:1585_1920x0_80_0_0_8c2a1eda860ea1ab840ff4937ce1b39a.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами работы штурмовиков Су-25, которые на Южнодонецком направлении наносят удары по военным объектам и технике украинских подразделений. "Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции нанесли удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на южнодонецком направлении", - говорится в сообщении. Показано, как летчики готовятся к выполнению задания и надевают экипировку, осматривают самолеты и забираются в кабину. Также демонстрируется, как штурмовики рулят, разгоняются и взлетают парой. Видно, как низко они летят, отстреливаются неуправляемыми авиационными ракетами, затем выпускают тепловые ловушки и сразу уходят, после чего возвращаются на аэродром. "В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913055726.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900341655_816:178:3072:1870_1920x0_80_0_0_b23fc5c3aa9a1aadd4e185b619cbe6c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-25, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало, как Су-25 наносят удары по украинской технике

МО показало, как Су-25 наносят удары по технике ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами работы штурмовиков Су-25, которые на Южнодонецком направлении наносят удары по военным объектам и технике украинских подразделений.
«
"Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции нанесли удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на южнодонецком направлении", - говорится в сообщении.
Показано, как летчики готовятся к выполнению задания и надевают экипировку, осматривают самолеты и забираются в кабину. Также демонстрируется, как штурмовики рулят, разгоняются и взлетают парой.
Видно, как низко они летят, отстреливаются неуправляемыми авиационными ракетами, затем выпускают тепловые ловушки и сразу уходят, после чего возвращаются на аэродром.
"В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", - подчеркнули в МО РФ.
Военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Российские бойцы уничтожили танк Leopard ВСУ под Работино
04:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-25Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала