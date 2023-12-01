https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913057410.html

Минобороны показало, как Су-25 наносят удары по украинской технике

Минобороны показало, как Су-25 наносят удары по украинской технике - РИА Новости, 01.12.2023

Минобороны показало, как Су-25 наносят удары по украинской технике

Минобороны России показало видеоролик с кадрами работы штурмовиков Су-25, которые на Южнодонецком направлении наносят удары по военным объектам и технике... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T05:04

2023-12-01T05:04

2023-12-01T05:04

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-25

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами работы штурмовиков Су-25, которые на Южнодонецком направлении наносят удары по военным объектам и технике украинских подразделений. "Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции нанесли удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на южнодонецком направлении", - говорится в сообщении. Показано, как летчики готовятся к выполнению задания и надевают экипировку, осматривают самолеты и забираются в кабину. Также демонстрируется, как штурмовики рулят, разгоняются и взлетают парой. Видно, как низко они летят, отстреливаются неуправляемыми авиационными ракетами, затем выпускают тепловые ловушки и сразу уходят, после чего возвращаются на аэродром. "В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", - подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913055726.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25, вооруженные силы рф