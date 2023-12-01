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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.12.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.12.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:36
2023-12-01T18:36
2023-12-01T18:36
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 1 декабря 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили 13 атак противника на Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях. Параллельно поражены 106 районов скопления живой силы и техники ВСУ. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8, самолет МиГ-29, две противорадиолокационные ракеты HARM, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 38 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 545 самолетов, 256 вертолетов, 9348 беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 1187 реактивных систем залпового огня, 13 735 танков и других бронемашин, 7214 орудий полевой артиллерии и 15 831 единицу автомобильной техники.
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луганская народная республика
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 1 декабря 2023 года
За минувшие сутки российские войска отразили 13 атак противника на Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях. Параллельно поражены 106 районов скопления живой силы и техники ВСУ. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8, самолет МиГ-29, две противорадиолокационные ракеты HARM, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 38 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 545 самолетов, 256 вертолетов, 9348 беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 1187 реактивных систем залпового огня, 13 735 танков и других бронемашин, 7214 орудий полевой артиллерии и 15 831 единицу автомобильной техники.