https://ria.ru/20231201/soglashenie-1913064076.html

Элиты уже начали. В США предупредили о важном выборе из-за России

Элиты уже начали. В США предупредили о важном выборе из-за России - РИА Новости, 01.12.2023

Элиты уже начали. В США предупредили о важном выборе из-за России

Если ситуация на Украине не изменится в пользу Киева, то Вашингтон не станет вмешиваться в конфликт, а согласится на мир с Россией, заявил директор программы... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T07:28

2023-12-01T07:28

2023-12-01T12:56

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Если ситуация на Украине не изменится в пользу Киева, то Вашингтон не станет вмешиваться в конфликт, а согласится на мир с Россией, заявил директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для портала Russia Matters."США в итоге столкнутся с выбором между мирным соглашением и прямым вмешательством на стороне Украины, которое явно отвергают Джо Байден и большинство американских политиков", — написал эксперт.По мнению Ливена, в 2024 году можно ожидать "перемен в мышлении" американской правящей элиты. Статьи о провале украинского контрнаступления свидетельствуют о том, что начало этому процессу уже положено, отметил аналитик.Политолог также обратил внимание на возможное усиление позиций политической школы реализма, которая заявляет о том, что США уже не хватает сил для поддержания влияния во всех уголках мира. По словам Ливена, реалисты готовы пойти на мир с Москвой, чтобы сосредоточить усилия Америки на борьбе с Китаем."Тем временем украинская правящая элита находится в большой растерянности. <...> Правительство настолько часто и настолько открыто заявляло о неприемлемости компромиссного соглашения, <...> что теперь им будет крайне сложно согласиться на переговоры", — заметил аналитик.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.

https://ria.ru/20231201/obeschanie-1913052180.html

https://ria.ru/20231130/ukraina-1912929534.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, украина, джо байден