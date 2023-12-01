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Элиты уже начали. В США предупредили о важном выборе из-за России - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 01.12.2023 (обновлено: 12:56 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/soglashenie-1913064076.html
Элиты уже начали. В США предупредили о важном выборе из-за России
Элиты уже начали. В США предупредили о важном выборе из-за России - РИА Новости, 01.12.2023
Элиты уже начали. В США предупредили о важном выборе из-за России
Если ситуация на Украине не изменится в пользу Киева, то Вашингтон не станет вмешиваться в конфликт, а согласится на мир с Россией, заявил директор программы... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T07:28
2023-12-01T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
джо байден
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Если ситуация на Украине не изменится в пользу Киева, то Вашингтон не станет вмешиваться в конфликт, а согласится на мир с Россией, заявил директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для портала Russia Matters."США в итоге столкнутся с выбором между мирным соглашением и прямым вмешательством на стороне Украины, которое явно отвергают Джо Байден и большинство американских политиков", — написал эксперт.По мнению Ливена, в 2024 году можно ожидать "перемен в мышлении" американской правящей элиты. Статьи о провале украинского контрнаступления свидетельствуют о том, что начало этому процессу уже положено, отметил аналитик.Политолог также обратил внимание на возможное усиление позиций политической школы реализма, которая заявляет о том, что США уже не хватает сил для поддержания влияния во всех уголках мира. По словам Ливена, реалисты готовы пойти на мир с Москвой, чтобы сосредоточить усилия Америки на борьбе с Китаем.&quot;Тем временем украинская правящая элита находится в большой растерянности. &lt;...&gt; Правительство настолько часто и настолько открыто заявляло о неприемлемости компромиссного соглашения, &lt;...&gt; что теперь им будет крайне сложно согласиться на переговоры&quot;, — заметил аналитик.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
https://ria.ru/20231201/obeschanie-1913052180.html
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912929534.html
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в мире, россия, сша, украина, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден
Элиты уже начали. В США предупредили о важном выборе из-за России

Russia Matters: успехи России вынудят США заключить мирное соглашение

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Если ситуация на Украине не изменится в пользу Киева, то Вашингтон не станет вмешиваться в конфликт, а согласится на мир с Россией, заявил директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для портала Russia Matters.
"США в итоге столкнутся с выбором между мирным соглашением и прямым вмешательством на стороне Украины, которое явно отвергают Джо Байден и большинство американских политиков", — написал эксперт.
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По мнению Ливена, в 2024 году можно ожидать "перемен в мышлении" американской правящей элиты. Статьи о провале украинского контрнаступления свидетельствуют о том, что начало этому процессу уже положено, отметил аналитик.
Политолог также обратил внимание на возможное усиление позиций политической школы реализма, которая заявляет о том, что США уже не хватает сил для поддержания влияния во всех уголках мира. По словам Ливена, реалисты готовы пойти на мир с Москвой, чтобы сосредоточить усилия Америки на борьбе с Китаем.
«

"Тем временем украинская правящая элита находится в большой растерянности. <...> Правительство настолько часто и настолько открыто заявляло о неприемлемости компромиссного соглашения, <...> что теперь им будет крайне сложно согласиться на переговоры", — заметил аналитик.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДжо Байден
 
 
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