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Переговоры по заложникам в секторе Газа продолжаются, сообщили СМИ
Переговоры по заложникам в секторе Газа продолжаются, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.12.2023
Переговоры по заложникам в секторе Газа продолжаются, сообщили СМИ
Переговоры по обмену удерживаемых в секторе Газа продолжаются, несмотря на возобновление боевых действий, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T09:43
2023-12-01T09:43
2023-12-01T09:47
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Переговоры по обмену удерживаемых в секторе Газа продолжаются, несмотря на возобновление боевых действий, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник."Переговоры по поводу освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, все еще продолжаются", - приводит телеканал данные источника.Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС
Переговоры по заложникам в секторе Газа продолжаются, сообщили СМИ
СМИ: переговоры по заложникам продолжаются, несмотря на начало боев в Газе