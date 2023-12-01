https://ria.ru/20231201/smi-1913081176.html

Переговоры по заложникам в секторе Газа продолжаются, сообщили СМИ

Переговоры по заложникам в секторе Газа продолжаются, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.12.2023

Переговоры по заложникам в секторе Газа продолжаются, сообщили СМИ

Переговоры по обмену удерживаемых в секторе Газа продолжаются, несмотря на возобновление боевых действий, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T09:43

2023-12-01T09:43

2023-12-01T09:47

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075596_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_15ceab5d6d061e3168864e6d88683fc9.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Переговоры по обмену удерживаемых в секторе Газа продолжаются, несмотря на возобновление боевых действий, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник."Переговоры по поводу освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, все еще продолжаются", - приводит телеканал данные источника.Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас