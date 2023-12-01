https://ria.ru/20231201/smertnost-1913232317.html

В Москве снизилась смертность от болезней системы кровообращения

В Москве снизилась смертность от болезней системы кровообращения - РИА Новости, 01.12.2023

В Москве снизилась смертность от болезней системы кровообращения

Смертность от болезней системы кровообращения в Москве снизилась в 1,5 раза с 2010 года, а показатель смертности от злокачественных новообразований - на 12%,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:10

2023-12-01T17:10

2023-12-01T17:10

москва

алексей хрипун

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Смертность от болезней системы кровообращения в Москве снизилась в 1,5 раза с 2010 года, а показатель смертности от злокачественных новообразований - на 12%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на конгрессе "Национальное здравоохранение 2023". "За счет реализации комплексного подхода столичному здравоохранению уже удалось добиться значительных результатов. Например, с 2010 года показатель смертности от злокачественных новообразований снизился на 12%, а показатель смертности от болезней системы кровообращения уменьшился в полтора раза. Выросла ожидаемая продолжительность жизни – Москва в ТОП-3 по стране. Несколько лет назад Москва заняла первое место по уровню медицинской инфраструктуры в рейтинге благосостояния городов и многое другое", - отметил Хрипун. По его словам, в планах до 2030 года - медицинская помощь, приближенная к пациенту, персонифицированный подход, тотальная цифровизация и дальнейшее внедрение сервисов искусственного интеллекта в рутинную практику.

https://ria.ru/20231128/onkologiya-1912109641.html

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москва, алексей хрипун, здоровье - общество