https://ria.ru/20231201/smertnost-1913232317.html
В Москве снизилась смертность от болезней системы кровообращения
В Москве снизилась смертность от болезней системы кровообращения - РИА Новости, 01.12.2023
В Москве снизилась смертность от болезней системы кровообращения
Смертность от болезней системы кровообращения в Москве снизилась в 1,5 раза с 2010 года, а показатель смертности от злокачественных новообразований - на 12%,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:10
2023-12-01T17:10
2023-12-01T17:10
москва
алексей хрипун
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Смертность от болезней системы кровообращения в Москве снизилась в 1,5 раза с 2010 года, а показатель смертности от злокачественных новообразований - на 12%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на конгрессе "Национальное здравоохранение 2023". "За счет реализации комплексного подхода столичному здравоохранению уже удалось добиться значительных результатов. Например, с 2010 года показатель смертности от злокачественных новообразований снизился на 12%, а показатель смертности от болезней системы кровообращения уменьшился в полтора раза. Выросла ожидаемая продолжительность жизни – Москва в ТОП-3 по стране. Несколько лет назад Москва заняла первое место по уровню медицинской инфраструктуры в рейтинге благосостояния городов и многое другое", - отметил Хрипун. По его словам, в планах до 2030 года - медицинская помощь, приближенная к пациенту, персонифицированный подход, тотальная цифровизация и дальнейшее внедрение сервисов искусственного интеллекта в рутинную практику.
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москва, алексей хрипун, здоровье - общество
Москва, Алексей Хрипун, Здоровье - Общество
В Москве снизилась смертность от болезней системы кровообращения
В Москве в 1,5 раза снизилась смертность от болезней системы кровообращения
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Смертность от болезней системы кровообращения в Москве снизилась в 1,5 раза с 2010 года, а показатель смертности от злокачественных новообразований - на 12%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на конгрессе "Национальное здравоохранение 2023".
"За счет реализации комплексного подхода столичному здравоохранению уже удалось добиться значительных результатов. Например, с 2010 года показатель смертности от злокачественных новообразований снизился на 12%, а показатель смертности от болезней системы кровообращения уменьшился в полтора раза. Выросла ожидаемая продолжительность жизни – Москва в ТОП-3 по стране. Несколько лет назад Москва заняла первое место по уровню медицинской инфраструктуры в рейтинге благосостояния городов и многое другое", - отметил Хрипун.
По его словам, в планах до 2030 года - медицинская помощь, приближенная к пациенту, персонифицированный подход, тотальная цифровизация и дальнейшее внедрение сервисов искусственного интеллекта в рутинную практику.
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