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Житель Саратовской области, избивший детей сожительницы, получил 8,5 года
Житель Саратовской области, избивший детей сожительницы, получил 8,5 года - РИА Новости, 01.12.2023
Житель Саратовской области, избивший детей сожительницы, получил 8,5 года
Суд назначил 8,5 года колонии строгого режима мужчине, который избил 14-летнего сына и 12-летнюю дочь своей сожительницы в селе Старицкое Саратовской области,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:17
2023-12-01T12:17
2023-12-01T12:18
происшествия
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саратовская область
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САМАРА, 1 дек - РИА Новости. Суд назначил 8,5 года колонии строгого режима мужчине, который избил 14-летнего сына и 12-летнюю дочь своей сожительницы в селе Старицкое Саратовской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале. Как установлено следствием, с 17 по 18 мая этого года в селе Старицкое Энгельсского района мужчина во время конфликта с 14-летним сыном сожительницы нанес ему множественные удары различными предметами. В результате здоровью мальчика был причинен тяжкий вред, впоследствии у него развилось психическое расстройство. Кроме того, 17 мая мужчина избил электрическим кабелем 12-летнюю дочь сожительницы. В отношении 44-летнего мужчины было возбуждено уголовное по пунктам "б, з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, саратовская область, энгельсский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратовская область, Энгельсский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Саратовской области, избивший детей сожительницы, получил 8,5 года
СК: в Саратовской области суд дал 8,5 года избившему сына и дочь сожительницы