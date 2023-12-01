Экс-замсекретаря СНБО Украины Сивковича обвинили в госизмене
СБУ заочно обвинила экс-замсекретаря СНБО Украины Сивковича в госизмене
Экс-заместитель секретаря СНБО Украины Владимир Сивкович. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в Telegram-канале, что вновь заочно предъявила обвинение в государственной измене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Владимиру Сивковичу.
"Служба безопасности собрала новые доказательства государственной измены со стороны бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича… Поскольку Сивкович скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении СБУ.
По данным службы безопасности, Сивкович причастен к организации масштабных информкампаний, направленных на дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины. Для этого он привлекал к сотрудничеству известных политиков в Киеве, в том числе Нестора Шуфрича, который также подозревается в государственной измене.
СБУ заочно предъявили Сивковичу обвинение по статье "государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц". В спецслужбе напомнили, что ранее его действия уже были квалифицированы по двум статьям "создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней"; "государственная измена".