https://ria.ru/20231201/sivkovich-1913169781.html

Экс-замсекретаря СНБО Украины Сивковича обвинили в госизмене

Экс-замсекретаря СНБО Украины Сивковича обвинили в госизмене - РИА Новости, 01.12.2023

Экс-замсекретаря СНБО Украины Сивковича обвинили в госизмене

Служба безопасности Украины сообщила в Telegram-канале, что вновь заочно предъявила обвинение в государственной измене бывшему заместителю секретаря Совета... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:58

2023-12-01T13:58

2023-12-01T13:58

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совет национальной безопасности и обороны украины

нестор шуфрич

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в Telegram-канале, что вновь заочно предъявила обвинение в государственной измене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Владимиру Сивковичу. "Служба безопасности собрала новые доказательства государственной измены со стороны бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича… Поскольку Сивкович скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении СБУ. По данным службы безопасности, Сивкович причастен к организации масштабных информкампаний, направленных на дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины. Для этого он привлекал к сотрудничеству известных политиков в Киеве, в том числе Нестора Шуфрича, который также подозревается в государственной измене. СБУ заочно предъявили Сивковичу обвинение по статье "государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц". В спецслужбе напомнили, что ранее его действия уже были квалифицированы по двум статьям "создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней"; "государственная измена".

https://ria.ru/20231113/obvinenie-1909143931.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины, нестор шуфрич