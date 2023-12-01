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Экс-замсекретаря СНБО Украины Сивковича обвинили в госизмене - РИА Новости, 01.12.2023
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13:58 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/sivkovich-1913169781.html
Экс-замсекретаря СНБО Украины Сивковича обвинили в госизмене
Экс-замсекретаря СНБО Украины Сивковича обвинили в госизмене - РИА Новости, 01.12.2023
Экс-замсекретаря СНБО Украины Сивковича обвинили в госизмене
Служба безопасности Украины сообщила в Telegram-канале, что вновь заочно предъявила обвинение в государственной измене бывшему заместителю секретаря Совета... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:58
2023-12-01T13:58
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в Telegram-канале, что вновь заочно предъявила обвинение в государственной измене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Владимиру Сивковичу. "Служба безопасности собрала новые доказательства государственной измены со стороны бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича… Поскольку Сивкович скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении СБУ. По данным службы безопасности, Сивкович причастен к организации масштабных информкампаний, направленных на дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины. Для этого он привлекал к сотрудничеству известных политиков в Киеве, в том числе Нестора Шуфрича, который также подозревается в государственной измене. СБУ заочно предъявили Сивковичу обвинение по статье "государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц". В спецслужбе напомнили, что ранее его действия уже были квалифицированы по двум статьям "создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней"; "государственная измена".
https://ria.ru/20231113/obvinenie-1909143931.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины, нестор шуфрич
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Нестор Шуфрич
Экс-замсекретаря СНБО Украины Сивковича обвинили в госизмене

СБУ заочно обвинила экс-замсекретаря СНБО Украины Сивковича в госизмене

© Фото : сайт Владимира СивковичаЭкс-заместитель секретаря СНБО Украины Владимир Сивкович
Экс-заместитель секретаря СНБО Украины Владимир Сивкович - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : сайт Владимира Сивковича
Экс-заместитель секретаря СНБО Украины Владимир Сивкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в Telegram-канале, что вновь заочно предъявила обвинение в государственной измене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Владимиру Сивковичу.
"Служба безопасности собрала новые доказательства государственной измены со стороны бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича… Поскольку Сивкович скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении СБУ.
По данным службы безопасности, Сивкович причастен к организации масштабных информкампаний, направленных на дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины. Для этого он привлекал к сотрудничеству известных политиков в Киеве, в том числе Нестора Шуфрича, который также подозревается в государственной измене.
СБУ заочно предъявили Сивковичу обвинение по статье "государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц". В спецслужбе напомнили, что ранее его действия уже были квалифицированы по двум статьям "создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней"; "государственная измена".
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Депутату Рады Дубинскому предъявили обвинение в госизмене
13 ноября, 14:35
 
В миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныНестор Шуфрич
 
 
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