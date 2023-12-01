https://ria.ru/20231201/siriya-1913277201.html

Американские БПЛА 43 раза нарушили воздушное пространство Сирии за ноябрь

Американские БПЛА 43 раза нарушили воздушное пространство Сирии за ноябрь - РИА Новости, 01.12.2023

Американские БПЛА 43 раза нарушили воздушное пространство Сирии за ноябрь

Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за ноябрь 43 раза нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T22:03

2023-12-01T22:03

2023-12-01T22:03

в мире

сша

сирия

эт-танф

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за ноябрь 43 раза нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За ноябрь со стороны "коалиции" зафиксировано 43 случая нарушений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить. Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения двумя парами истребителей Rafale "коалиции".

https://ria.ru/20231128/boeviki-1912481064.html

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в мире, сша, сирия, эт-танф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году