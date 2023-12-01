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Палата представителей лишила конгрессмена Сантоса полномочий - РИА Новости, 01.12.2023
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22:05 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/santos-1913277626.html
Палата представителей лишила конгрессмена Сантоса полномочий
Палата представителей лишила конгрессмена Сантоса полномочий - РИА Новости, 01.12.2023
Палата представителей лишила конгрессмена Сантоса полномочий
Палата представителей США в пятницу проголосовала за лишение полномочий республиканца Джордж Сантоса (от штата Нью-Йорк), обвиняемого в мошенничестве,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T22:05
2023-12-01T22:05
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Палата представителей США в пятницу проголосовала за лишение полномочий республиканца Джордж Сантоса (от штата Нью-Йорк), обвиняемого в мошенничестве, свидетельствуют результаты голосования. В поддержку данной меры высказались 311 законодателей, против проголосовали 114. Таким образом, Сантос стал первым за 20 лет американским конгрессменом, лишенным полномочий. Республиканца из Нью-Йорка поймали на предоставлении избирателям ложной информации о себе, в том числе о наличии высшего образования, о работе в крупнейших инвестиционных банках и о том, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны. Конгрессмен отрицает, что крал деньги, собранные на лечение собаки, и выступал на публике в женском образе. Представ недавно перед судом, Сантос также отверг обвинения в махинациях с кредитными картами спонсоров своей политической деятельности. Конгрессмен обещает не переизбираться в следующем году, но досрочно отказываться от мандата не хочет.
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в мире, нью-йорк (город), сша, европа
В мире, Нью-Йорк (город), США, Европа
Палата представителей лишила конгрессмена Сантоса полномочий

Палата представителей лишила полномочий обвиняемого в мошенничестве Сантоса

© AP Photo / John LocherДжордж Сантос
Джордж Сантос - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / John Locher
Джордж Сантос. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Палата представителей США в пятницу проголосовала за лишение полномочий республиканца Джордж Сантоса (от штата Нью-Йорк), обвиняемого в мошенничестве, свидетельствуют результаты голосования.
В поддержку данной меры высказались 311 законодателей, против проголосовали 114. Таким образом, Сантос стал первым за 20 лет американским конгрессменом, лишенным полномочий.
Республиканца из Нью-Йорка поймали на предоставлении избирателям ложной информации о себе, в том числе о наличии высшего образования, о работе в крупнейших инвестиционных банках и о том, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны.
Конгрессмен отрицает, что крал деньги, собранные на лечение собаки, и выступал на публике в женском образе. Представ недавно перед судом, Сантос также отверг обвинения в махинациях с кредитными картами спонсоров своей политической деятельности.
Конгрессмен обещает не переизбираться в следующем году, но досрочно отказываться от мандата не хочет.
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