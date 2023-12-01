https://ria.ru/20231201/samolet-1913065575.html

"Аэрофлот" рассказал подробности о посадке самолета в Южно-Сахалинске

"Аэрофлот" рассказал подробности о посадке самолета в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 01.12.2023

"Аэрофлот" рассказал подробности о посадке самолета в Южно-Сахалинске

Индикация о падении давления на одном из шести колёс стойки шасси сработала у самолета "Аэрофлота", экипаж выполнил все необходимые процедуры, и посадка борта в РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T07:34

2023-12-01T07:34

2023-12-01T10:46

происшествия

южно-сахалинск

москва

аэрофлот

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 дек – РИА Новости. Индикация о падении давления на одном из шести колёс стойки шасси сработала у самолета "Аэрофлота", экипаж выполнил все необходимые процедуры, и посадка борта в Южно-Сахалинске прошла штатно, сообщили журналистам в пресс-службе компании. Ранее в региональном МЧС сообщили, что самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске, посадка прошла без происшествий. В пресс-службе местного аэропорта позднее заявили, что на борту Boeing-777 были 14 членов экипажа и 408 пассажиров, специалисты нашли техническую причину неполадки и в настоящее время ее устраняют. По данным электронного табло воздушной гавани, обратный рейс из Южно-Сахалинска в Москву планируется в пятницу в 17.00 (9.00 мск). "Посадка воздушного судна, выполнявшего рейс SU1744 Москва - Южно-Сахалинск, в аэропорту назначения была выполнена в штатном режиме. Сработала индикация о падении давления на одном из шести колёс стойки шасси. В соответствии с правилами выполнения полетов экипаж выполнил все необходимые в данном случае процедуры, в том числе оповестили наземные службы аэропорта", - рассказали в "Аэрофлоте" об этом случае. Посадка, отметили в авиакомпании, выполнена с соблюдением всех норм безопасности полета.

https://ria.ru/20231201/samolet-1913063754.html

https://ria.ru/20231129/samolet-1912694639.html

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происшествия, южно-сахалинск, москва, аэрофлот, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм