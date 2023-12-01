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В аэропорт Новосибирска из-за неисправности вернулся самолет с пассажирами - РИА Новости, 01.12.2023
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07:18 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/samolet-1913063754.html
В аэропорт Новосибирска из-за неисправности вернулся самолет с пассажирами
В аэропорт Новосибирска из-за неисправности вернулся самолет с пассажирами - РИА Новости, 01.12.2023
В аэропорт Новосибирска из-за неисправности вернулся самолет с пассажирами
Самолет Superjet-100 авиакомпании "ИрАэро" утром в пятницу вернулся в аэропорт Новосибирска в связи с выявленной технической неисправностью, вылета ожидают 89... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T07:18
2023-12-01T07:18
происшествия
новосибирск
ираэро
западно-сибирская транспортная прокуратура
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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НОВОСИБИРСК, 1 дек - РИА Новости. Самолет Superjet-100 авиакомпании "ИрАэро" утром в пятницу вернулся в аэропорт Новосибирска в связи с выявленной технической неисправностью, вылета ожидают 89 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня около 08.00 (04.00 мск) эксплуатируемое авиакомпанией "ИрАэро" воздушное судно (Superjet-100), выполнявшее регулярный рейс по маршруту Новосибирск – Талакан, в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск имени А.И. Покрышкина", - говорится в сообщении. По данными прокуратуры, в настоящее время борт отстранен от эксплуатации, 89 пассажиров будут направлены в пункт назначения на резервном судне. Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке рейса.
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происшествия, новосибирск, ираэро, западно-сибирская транспортная прокуратура, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Новосибирск, ИрАэро, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
В аэропорт Новосибирска из-за неисправности вернулся самолет с пассажирами

В аэропорт Новосибирска из-за неисправности вернулся самолет

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 1 дек - РИА Новости. Самолет Superjet-100 авиакомпании "ИрАэро" утром в пятницу вернулся в аэропорт Новосибирска в связи с выявленной технической неисправностью, вылета ожидают 89 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«
"Сегодня около 08.00 (04.00 мск) эксплуатируемое авиакомпанией "ИрАэро" воздушное судно (Superjet-100), выполнявшее регулярный рейс по маршруту Новосибирск – Талакан, в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск имени А.И. Покрышкина", - говорится в сообщении.
По данными прокуратуры, в настоящее время борт отстранен от эксплуатации, 89 пассажиров будут направлены в пункт назначения на резервном судне.
Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке рейса.
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ПроисшествияНовосибирскИрАэроЗападно-Сибирская транспортная прокуратураSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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