https://ria.ru/20231201/samolet-1913063754.html

В аэропорт Новосибирска из-за неисправности вернулся самолет с пассажирами

В аэропорт Новосибирска из-за неисправности вернулся самолет с пассажирами - РИА Новости, 01.12.2023

В аэропорт Новосибирска из-за неисправности вернулся самолет с пассажирами

Самолет Superjet-100 авиакомпании "ИрАэро" утром в пятницу вернулся в аэропорт Новосибирска в связи с выявленной технической неисправностью, вылета ожидают 89... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T07:18

2023-12-01T07:18

2023-12-01T07:18

происшествия

новосибирск

ираэро

западно-сибирская транспортная прокуратура

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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НОВОСИБИРСК, 1 дек - РИА Новости. Самолет Superjet-100 авиакомпании "ИрАэро" утром в пятницу вернулся в аэропорт Новосибирска в связи с выявленной технической неисправностью, вылета ожидают 89 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня около 08.00 (04.00 мск) эксплуатируемое авиакомпанией "ИрАэро" воздушное судно (Superjet-100), выполнявшее регулярный рейс по маршруту Новосибирск – Талакан, в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск имени А.И. Покрышкина", - говорится в сообщении. По данными прокуратуры, в настоящее время борт отстранен от эксплуатации, 89 пассажиров будут направлены в пункт назначения на резервном судне. Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке рейса.

https://ria.ru/20231201/posadka-1913056505.html

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происшествия, новосибирск, ираэро, западно-сибирская транспортная прокуратура, sukhoi superjet 100 (ssj100)