https://ria.ru/20231201/rudenya-1913245179.html

Руденя: фонд "Защитники Отечества" в Твери принял более 2 тысяч обращений

Руденя: фонд "Защитники Отечества" в Твери принял более 2 тысяч обращений - РИА Новости, 01.12.2023

Руденя: фонд "Защитники Отечества" в Твери принял более 2 тысяч обращений

Свыше 2 тысяч обращений поступило в 2023 году в тверской филиал фонда "Защитники Отечества", сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:02

2023-12-01T18:02

2023-12-01T18:02

тверская область

тверь

игорь руденя

жилье

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ТВЕРЬ, 1 дек – РИА Новости. Свыше 2 тысяч обращений поступило в 2023 году в тверской филиал фонда "Защитники Отечества", сообщил губернатор региона Игорь Руденя. "В основном вопросы касаются выплат, оказания медицинской помощи, приобретения дополнительного оборудования, размещения участников специальной военной операции в медицинских учреждениях. Это разноплановая работа. Уверен, компетенций у фонда будет все больше и больше. Мы сравниваем участников специальной военной операции с ветеранами Великой Отечественной войны. Это такие же герои, о которых мы должны заботиться и которыми мы гордимся", - сказал Руденя в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь". Глава региона также рассказал и о принятом решении ввести в регионе новую меру поддержки участников СВО и членов их семей. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, 29 ноября на заседании правительства Тверской области была рассмотрена законодательная инициатива о бесплатном предоставлении земельных участков семьям погибших участников специальной военной операции, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами Российской Федерации за заслуги в ходе СВО, а также ветеранам боевых действий, имеющим такие государственные награды. Предусмотрено выделение получателям одного участка для индивидуального жилищного строительства площадью от 0,1 до 0,15 гектара. Он будет предоставляться по месту жительства или пребывания участника СВО на день окончания участия в спецоперации. Проект закона в ближайшее время будет рассмотрен Законодательным собранием Тверской области. Для семей участников СВО мобилизованных граждан в Тверской области действует порядка 20 мер поддержки, пояснили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, жилье