Рейтинг@Mail.ru
Руденя: фонд "Защитники Отечества" в Твери принял более 2 тысяч обращений - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
18:02 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/rudenya-1913245179.html
Руденя: фонд "Защитники Отечества" в Твери принял более 2 тысяч обращений
Руденя: фонд "Защитники Отечества" в Твери принял более 2 тысяч обращений - РИА Новости, 01.12.2023
Руденя: фонд "Защитники Отечества" в Твери принял более 2 тысяч обращений
Свыше 2 тысяч обращений поступило в 2023 году в тверской филиал фонда "Защитники Отечества", сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:02
2023-12-01T18:02
тверская область
тверь
игорь руденя
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913244962_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_23a6c59ceb17e2ee52bacbe4dda075db.jpg
ТВЕРЬ, 1 дек – РИА Новости. Свыше 2 тысяч обращений поступило в 2023 году в тверской филиал фонда "Защитники Отечества", сообщил губернатор региона Игорь Руденя. "В основном вопросы касаются выплат, оказания медицинской помощи, приобретения дополнительного оборудования, размещения участников специальной военной операции в медицинских учреждениях. Это разноплановая работа. Уверен, компетенций у фонда будет все больше и больше. Мы сравниваем участников специальной военной операции с ветеранами Великой Отечественной войны. Это такие же герои, о которых мы должны заботиться и которыми мы гордимся", - сказал Руденя в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь". Глава региона также рассказал и о принятом решении ввести в регионе новую меру поддержки участников СВО и членов их семей. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, 29 ноября на заседании правительства Тверской области была рассмотрена законодательная инициатива о бесплатном предоставлении земельных участков семьям погибших участников специальной военной операции, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами Российской Федерации за заслуги в ходе СВО, а также ветеранам боевых действий, имеющим такие государственные награды. Предусмотрено выделение получателям одного участка для индивидуального жилищного строительства площадью от 0,1 до 0,15 гектара. Он будет предоставляться по месту жительства или пребывания участника СВО на день окончания участия в спецоперации. Проект закона в ближайшее время будет рассмотрен Законодательным собранием Тверской области. Для семей участников СВО мобилизованных граждан в Тверской области действует порядка 20 мер поддержки, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231129/vyplaty-1912729714.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913244962_33:0:1206:880_1920x0_80_0_0_3b81ccf2e82aaa6be1f40f973f74f8a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, игорь руденя, жилье
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Жилье

Руденя: фонд "Защитники Отечества" в Твери принял более 2 тысяч обращений

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время прямого эфира телеканала "Россия24.Тверь"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время прямого эфира телеканала Россия24.Тверь - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время прямого эфира телеканала "Россия24.Тверь"
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 1 дек – РИА Новости. Свыше 2 тысяч обращений поступило в 2023 году в тверской филиал фонда "Защитники Отечества", сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"В основном вопросы касаются выплат, оказания медицинской помощи, приобретения дополнительного оборудования, размещения участников специальной военной операции в медицинских учреждениях. Это разноплановая работа. Уверен, компетенций у фонда будет все больше и больше. Мы сравниваем участников специальной военной операции с ветеранами Великой Отечественной войны. Это такие же герои, о которых мы должны заботиться и которыми мы гордимся", - сказал Руденя в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь".
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Тверские власти увеличат выплаты молодым специалистам на селе
29 ноября, 18:41
Глава региона также рассказал и о принятом решении ввести в регионе новую меру поддержки участников СВО и членов их семей.
Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, 29 ноября на заседании правительства Тверской области была рассмотрена законодательная инициатива о бесплатном предоставлении земельных участков семьям погибших участников специальной военной операции, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами Российской Федерации за заслуги в ходе СВО, а также ветеранам боевых действий, имеющим такие государственные награды.
Предусмотрено выделение получателям одного участка для индивидуального жилищного строительства площадью от 0,1 до 0,15 гектара. Он будет предоставляться по месту жительства или пребывания участника СВО на день окончания участия в спецоперации.
Проект закона в ближайшее время будет рассмотрен Законодательным собранием Тверской области.
Для семей участников СВО мобилизованных граждан в Тверской области действует порядка 20 мер поддержки, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала