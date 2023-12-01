Рейтинг@Mail.ru
Руденя: Тверская область будет укреплять деловые отношения с Китаем - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
17:29 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/rudenya-1913236213.html
Руденя: Тверская область будет укреплять деловые отношения с Китаем
Руденя: Тверская область будет укреплять деловые отношения с Китаем - РИА Новости, 01.12.2023
Руденя: Тверская область будет укреплять деловые отношения с Китаем
Тверская область будет укреплять деловые отношения с Китаем, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:29
2023-12-01T17:29
тверская область
тверская область
китай
ляонин
игорь руденя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913236180_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_8a720ae9b7c2ebea2c222ecab32fe5e1.jpg
ТВЕРЬ, 1 дек – РИА Новости. Тверская область будет укреплять деловые отношения с Китаем, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Губернатор прокомментировал в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь" первый официальный визит делегации Тверской области в провинцию Ляонин Китайской народной республики, который состоялся 20-24 ноября 2023 года. "Китайские бизнесмены проявили большой интерес к нашим проектам. Считаем, есть большой потенциал для дальнейшего развития наших отношений. Будем перенимать опыт друг друга и делиться технологиями. Это развитие таких направлений, как машиностроение, обработка металлов, легкая промышленность. Уверен, у нас есть хорошие возможности совместно с китайскими партнерами создавать новые рабочие места на территории региона", – сказал Руденя. Он отметил, что в бизнес-миссии участвовали руководители около 20 компаний региона, представляющих обрабатывающую, лесную, пищевую промышленность, сельское хозяйство и туризм. Руденя сообщил, что проведены встречи бизнеса Верхневолжья с более чем 200 китайскими компаниями. Организованы круглые столы по разным направлениям партнерства, визиты на 25 предприятий и объектов инфраструктуры, подписаны соглашения о намерениях по итогам B2B встреч. В частности, губернатор сообщил, что тверская компания "Бау" и китайские предприятия договорились о создании и дальнейшей локализации в Твери совместного российско-китайского производства дорожно-строительной техники.
https://ria.ru/20231121/biznes-missiya-1910925102.html
тверская область
китай
ляонин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913236180_77:0:1613:1152_1920x0_80_0_0_4257db2a8fcd5d0515fdefa53c8959a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, китай, ляонин, игорь руденя
Тверская область, Тверская область, Китай, Ляонин, Игорь Руденя

Руденя: Тверская область будет укреплять деловые отношения с Китаем

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время прямого эфира телеканала "Россия24.Тверь"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время прямого эфира телеканала Россия24.Тверь - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время прямого эфира телеканала "Россия24.Тверь"
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 1 дек – РИА Новости. Тверская область будет укреплять деловые отношения с Китаем, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Губернатор прокомментировал в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь" первый официальный визит делегации Тверской области в провинцию Ляонин Китайской народной республики, который состоялся 20-24 ноября 2023 года.
Губернатор Игорь Руденя в рамках бизнес-миссии в КНР представил инвестиционный и промышленный потенциал Тверской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Бизнес-миссия делегации Тверской области в КНР вызвала интерес местных СМИ
21 ноября, 21:30
"Китайские бизнесмены проявили большой интерес к нашим проектам. Считаем, есть большой потенциал для дальнейшего развития наших отношений. Будем перенимать опыт друг друга и делиться технологиями. Это развитие таких направлений, как машиностроение, обработка металлов, легкая промышленность. Уверен, у нас есть хорошие возможности совместно с китайскими партнерами создавать новые рабочие места на территории региона", – сказал Руденя.
Он отметил, что в бизнес-миссии участвовали руководители около 20 компаний региона, представляющих обрабатывающую, лесную, пищевую промышленность, сельское хозяйство и туризм.
Руденя сообщил, что проведены встречи бизнеса Верхневолжья с более чем 200 китайскими компаниями. Организованы круглые столы по разным направлениям партнерства, визиты на 25 предприятий и объектов инфраструктуры, подписаны соглашения о намерениях по итогам B2B встреч.
В частности, губернатор сообщил, что тверская компания "Бау" и китайские предприятия договорились о создании и дальнейшей локализации в Твери совместного российско-китайского производства дорожно-строительной техники.
 
Тверская областьТверская областьКитайЛяонинИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала