https://ria.ru/20231201/rudenya-1913236213.html
Руденя: Тверская область будет укреплять деловые отношения с Китаем
Руденя: Тверская область будет укреплять деловые отношения с Китаем - РИА Новости, 01.12.2023
Руденя: Тверская область будет укреплять деловые отношения с Китаем
Тверская область будет укреплять деловые отношения с Китаем, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:29
2023-12-01T17:29
2023-12-01T17:29
тверская область
тверская область
китай
ляонин
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 1 дек – РИА Новости. Тверская область будет укреплять деловые отношения с Китаем, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Губернатор прокомментировал в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь" первый официальный визит делегации Тверской области в провинцию Ляонин Китайской народной республики, который состоялся 20-24 ноября 2023 года. "Китайские бизнесмены проявили большой интерес к нашим проектам. Считаем, есть большой потенциал для дальнейшего развития наших отношений. Будем перенимать опыт друг друга и делиться технологиями. Это развитие таких направлений, как машиностроение, обработка металлов, легкая промышленность. Уверен, у нас есть хорошие возможности совместно с китайскими партнерами создавать новые рабочие места на территории региона", – сказал Руденя. Он отметил, что в бизнес-миссии участвовали руководители около 20 компаний региона, представляющих обрабатывающую, лесную, пищевую промышленность, сельское хозяйство и туризм. Руденя сообщил, что проведены встречи бизнеса Верхневолжья с более чем 200 китайскими компаниями. Организованы круглые столы по разным направлениям партнерства, визиты на 25 предприятий и объектов инфраструктуры, подписаны соглашения о намерениях по итогам B2B встреч. В частности, губернатор сообщил, что тверская компания "Бау" и китайские предприятия договорились о создании и дальнейшей локализации в Твери совместного российско-китайского производства дорожно-строительной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, китай, ляонин, игорь руденя
Тверская область, Тверская область, Китай, Ляонин, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 1 дек – РИА Новости. Тверская область будет укреплять деловые отношения с Китаем, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Губернатор прокомментировал в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь" первый официальный визит делегации Тверской области в провинцию Ляонин
Китайской народной республики, который состоялся 20-24 ноября 2023 года.
Бизнес-миссия делегации Тверской области в КНР вызвала интерес местных СМИ
"Китайские бизнесмены проявили большой интерес к нашим проектам. Считаем, есть большой потенциал для дальнейшего развития наших отношений. Будем перенимать опыт друг друга и делиться технологиями. Это развитие таких направлений, как машиностроение, обработка металлов, легкая промышленность. Уверен, у нас есть хорошие возможности совместно с китайскими партнерами создавать новые рабочие места на территории региона", – сказал Руденя.
Он отметил, что в бизнес-миссии участвовали руководители около 20 компаний региона, представляющих обрабатывающую, лесную, пищевую промышленность, сельское хозяйство и туризм.
Руденя сообщил, что проведены встречи бизнеса Верхневолжья с более чем 200 китайскими компаниями. Организованы круглые столы по разным направлениям партнерства, визиты на 25 предприятий и объектов инфраструктуры, подписаны соглашения о намерениях по итогам B2B встреч.
В частности, губернатор сообщил, что тверская компания "Бау" и китайские предприятия договорились о создании и дальнейшей локализации в Твери
совместного российско-китайского производства дорожно-строительной техники.