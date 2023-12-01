https://ria.ru/20231201/rudenya-1913236213.html

Руденя: Тверская область будет укреплять деловые отношения с Китаем

Руденя: Тверская область будет укреплять деловые отношения с Китаем - РИА Новости, 01.12.2023

Руденя: Тверская область будет укреплять деловые отношения с Китаем

Тверская область будет укреплять деловые отношения с Китаем, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:29

2023-12-01T17:29

2023-12-01T17:29

тверская область

тверская область

китай

ляонин

игорь руденя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913236180_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_8a720ae9b7c2ebea2c222ecab32fe5e1.jpg

ТВЕРЬ, 1 дек – РИА Новости. Тверская область будет укреплять деловые отношения с Китаем, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Губернатор прокомментировал в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь" первый официальный визит делегации Тверской области в провинцию Ляонин Китайской народной республики, который состоялся 20-24 ноября 2023 года. "Китайские бизнесмены проявили большой интерес к нашим проектам. Считаем, есть большой потенциал для дальнейшего развития наших отношений. Будем перенимать опыт друг друга и делиться технологиями. Это развитие таких направлений, как машиностроение, обработка металлов, легкая промышленность. Уверен, у нас есть хорошие возможности совместно с китайскими партнерами создавать новые рабочие места на территории региона", – сказал Руденя. Он отметил, что в бизнес-миссии участвовали руководители около 20 компаний региона, представляющих обрабатывающую, лесную, пищевую промышленность, сельское хозяйство и туризм. Руденя сообщил, что проведены встречи бизнеса Верхневолжья с более чем 200 китайскими компаниями. Организованы круглые столы по разным направлениям партнерства, визиты на 25 предприятий и объектов инфраструктуры, подписаны соглашения о намерениях по итогам B2B встреч. В частности, губернатор сообщил, что тверская компания "Бау" и китайские предприятия договорились о создании и дальнейшей локализации в Твери совместного российско-китайского производства дорожно-строительной техники.

https://ria.ru/20231121/biznes-missiya-1910925102.html

тверская область

китай

ляонин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверская область, китай, ляонин, игорь руденя