В Москве состоится традиционный "День гимнастики"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийские гимнастки после окончания показательных выступлений на гала-шоу чемпионата России по художественной гимнастике в Москве. В центре на третьем плане - президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
Российские гимнастки после окончания показательных выступлений на гала-шоу чемпионата России по художественной гимнастике в Москве. В центре на третьем плане - президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова . Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - пресс-служба Всероссийской федерации художественной гимнастики. Девятого декабря 2023 года во Дворце гимнастики Ирины Винер в Лужниках состоится традиционный спортивный праздник "День гимнастики" (0+).
"День гимнастики" – социально значимое, культурно-спортивное мероприятие, которое ежегодно проводится для обучающихся образовательных организаций Москвы под эгидой департамента образования и науки города Москвы в лице Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы "Московский центр воспитательных практик" и Международной Академией спорта.
Целью проведения этого спортивного праздника традиционно являются демонстрация эффективности программ гимнастики в столичном образовании как базового направления физической культуры для гармоничного физического, интеллектуального и эстетического развития обучающихся средствами начальной спортивной подготовки.
В "Дне гимнастики" примут участие дети, занимающиеся спортом и обучающиеся в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования столицы.
Программа мероприятия включает в себя праздничную театрализованную постановку "Новогоднее приключение с талисманами ГТО", в котором с показательным выступлением примет участие олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова.
Онлайн-трансляция мероприятия пройдет на сайте Международной Академии спорта.
Вход по бесплатным пригласительным билетам.
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