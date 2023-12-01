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В Москве состоится традиционный "День гимнастики"

В Москве состоится традиционный "День гимнастики" - РИА Новости, 01.12.2023

В Москве состоится традиционный "День гимнастики"

Девятого декабря 2023 года во Дворце гимнастики Ирины Винер в Лужниках состоится традиционный спортивный праздник "День гимнастики" (0+). РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:47

2023-12-01T14:47

2023-12-01T17:33

пресс-релизы

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МОСКВА, 1 дек - пресс-служба Всероссийской федерации художественной гимнастики. Девятого декабря 2023 года во Дворце гимнастики Ирины Винер в Лужниках состоится традиционный спортивный праздник "День гимнастики" (0+). "День гимнастики" – социально значимое, культурно-спортивное мероприятие, которое ежегодно проводится для обучающихся образовательных организаций Москвы под эгидой департамента образования и науки города Москвы в лице Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы "Московский центр воспитательных практик" и Международной Академией спорта. Целью проведения этого спортивного праздника традиционно являются демонстрация эффективности программ гимнастики в столичном образовании как базового направления физической культуры для гармоничного физического, интеллектуального и эстетического развития обучающихся средствами начальной спортивной подготовки. В "Дне гимнастики" примут участие дети, занимающиеся спортом и обучающиеся в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования столицы. Программа мероприятия включает в себя праздничную театрализованную постановку "Новогоднее приключение с талисманами ГТО", в котором с показательным выступлением примет участие олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова.Онлайн-трансляция мероприятия пройдет на сайте Международной Академии спорта.Вход по бесплатным пригласительным билетам. Реклама, ООО "ВФХГ", ИНН 7704010223, erid: 4CQwVszH9pWuodpoTLY

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы