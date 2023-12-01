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В Москве состоится традиционный "День гимнастики" - РИА Новости, 01.12.2023
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14:47 01.12.2023 (обновлено: 17:33 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/rossiyskie-1913187438.html
В Москве состоится традиционный "День гимнастики"
В Москве состоится традиционный "День гимнастики" - РИА Новости, 01.12.2023
В Москве состоится традиционный "День гимнастики"
Девятого декабря 2023 года во Дворце гимнастики Ирины Винер в Лужниках состоится традиционный спортивный праздник "День гимнастики" (0+). РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:47
2023-12-01T17:33
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МОСКВА, 1 дек - пресс-служба Всероссийской федерации художественной гимнастики. Девятого декабря 2023 года во Дворце гимнастики Ирины Винер в Лужниках состоится традиционный спортивный праздник "День гимнастики" (0+). "День гимнастики" – социально значимое, культурно-спортивное мероприятие, которое ежегодно проводится для обучающихся образовательных организаций Москвы под эгидой департамента образования и науки города Москвы в лице Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы "Московский центр воспитательных практик" и Международной Академией спорта. Целью проведения этого спортивного праздника традиционно являются демонстрация эффективности программ гимнастики в столичном образовании как базового направления физической культуры для гармоничного физического, интеллектуального и эстетического развития обучающихся средствами начальной спортивной подготовки. В "Дне гимнастики" примут участие дети, занимающиеся спортом и обучающиеся в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования столицы. Программа мероприятия включает в себя праздничную театрализованную постановку "Новогоднее приключение с талисманами ГТО", в котором с показательным выступлением примет участие олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова.Онлайн-трансляция мероприятия пройдет на сайте Международной Академии спорта.Вход по бесплатным пригласительным билетам. Реклама, ООО "ВФХГ", ИНН 7704010223, erid: 4CQwVszH9pWuodpoTLY
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пресс-релизы
Пресс-релизы

В Москве состоится традиционный "День гимнастики"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийские гимнастки после окончания показательных выступлений на гала-шоу чемпионата России по художественной гимнастике в Москве. В центре на третьем плане - президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
Российские гимнастки после окончания показательных выступлений на гала-шоу чемпионата России по художественной гимнастике в Москве. В центре на третьем плане - президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Российские гимнастки после окончания показательных выступлений на гала-шоу чемпионата России по художественной гимнастике в Москве. В центре на третьем плане - президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - пресс-служба Всероссийской федерации художественной гимнастики. Девятого декабря 2023 года во Дворце гимнастики Ирины Винер в Лужниках состоится традиционный спортивный праздник "День гимнастики" (0+).
"День гимнастики" – социально значимое, культурно-спортивное мероприятие, которое ежегодно проводится для обучающихся образовательных организаций Москвы под эгидой департамента образования и науки города Москвы в лице Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы "Московский центр воспитательных практик" и Международной Академией спорта.
Целью проведения этого спортивного праздника традиционно являются демонстрация эффективности программ гимнастики в столичном образовании как базового направления физической культуры для гармоничного физического, интеллектуального и эстетического развития обучающихся средствами начальной спортивной подготовки.
В "Дне гимнастики" примут участие дети, занимающиеся спортом и обучающиеся в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования столицы.
Программа мероприятия включает в себя праздничную театрализованную постановку "Новогоднее приключение с талисманами ГТО", в котором с показательным выступлением примет участие олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова.
Онлайн-трансляция мероприятия пройдет на сайте Международной Академии спорта.
Вход по бесплатным пригласительным билетам.
Реклама, ООО "ВФХГ", ИНН 7704010223, erid: 4CQwVszH9pWuodpoTLY
 
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