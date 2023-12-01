https://ria.ru/20231201/rosatom-1913220533.html

Росатом: альянсы разработчиков – путь к успешному развитию промышленного ПО

Росатом: альянсы разработчиков – путь к успешному развитию промышленного ПО - РИА Новости, 01.12.2023

Росатом: альянсы разработчиков – путь к успешному развитию промышленного ПО

Создание альянсов государственных и частных разработчиков с участием индустриальных пользователей позволит ускорить развитие отечественного промышленного ПО и... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:35

2023-12-01T16:35

2023-12-01T16:35

технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

алексей лихачев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/14/1526471435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28a31a5e874bab82c20aa6bd8a85e1cf.jpg

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Создание альянсов государственных и частных разработчиков с участием индустриальных пользователей позволит ускорить развитие отечественного промышленного ПО и качественно поднять эффективность его внедрения, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.В ходе конференции по математическому моделированию, которая проходит в пятницу в новом павильоне "Атом" на ВДНХ, глава госкорпорации, в частности, предложил российским разработчикам дополнить своими решениями открытую платформу математического моделирования и инженерного анализа "Логос", созданную "Росатомом"."Первые, кого бы мы хотели в эту работу вовлечь, – это представители российских компаний, которые имеют компетенции и готовы в моменте качественно дополнить открытую платформу "Логос" своими решениями. Естественно, на коммерчески привлекательных условиях. Здесь надо сочетать: технологическую совместимость, юридическую обвязку и коммерческий интерес", – подчеркнул Лихачев.По его словам, синергия зрелого решения и имеющихся на рынке разработок могут качественно поднять востребованность продукта, его эффекты, темпы и результативность его внедрения. При этом, добавил глава "Росатома", альянс не будет полноценным без третьего участника – индустриальных пользователей."Обращаюсь к тем, кто работает в промышленности, в больших и малых компаниях, кто готов использовать "Логос" и его отдельные решения. Я предлагаю считать главной целью и задачей нашей сегодняшней работы – создание альянса цифровой мощи "Росатома", российских компаний-разработчиков и пользователей этого продукта", – сказал Лихачев.Он указал, что ни одной российской компании-разработчику не под силу в одиночку сократить период развития цифрового продукта и предложить промышленности САЕ-систему, на 100% соответствующую мировым стандартам. Как можно скорее двинуться вперёд позволит подход, в основе которого будет лежать принцип открытой платформы. Поэтому сегодня так важен сегодня фактор доверия и товарищества."Кроме технического взаимодействия и юридических обязательств, есть очень важный фактор доверия, сотрудничества, товарищества. Мы любим и умеем делать альянсы. У нас есть альянсы на Северном морском пути, в экологических проектах, в области создания электродвигателей и накопителей электроэнергии. Мы умеем работать как с государственными, так и с частными компаниями, с крупными структурами и небольшими стартапами", – пояснил глава госкорпорации.Конференция по математическому моделированию является регулярной площадкой взаимодействия профессионального сообщества сферы промышленного ПО САЕ-класса. Объединяет отечественных разработчиков программных продуктов, индустриальных заказчиков, представителей научных институтов и университетов, а также органов государственной власти. Повестку мероприятия составляют вопросы импортозамещения ПО для математического моделирования, а также создание решений нового поколения. В ходе дискуссий обсуждаются актуальные вопросы кооперации участника российского рынка матмоделирования и подготовка кадров для развития данной сферы. Организована Госкорпорацией "Росатом" совместно с Консорциумом разработчиков и потребителей CAD/CAE-систем.САЕ-системами (Computer-Aided Engineering) называется программное обеспечение, предназначенное для расчетов, анализа и симуляции физических процессов в решении инженерных задач. Системы позволяют при помощи расчётных методов моделировать "поведение" промышленных изделий в реальных условиях эксплуатации.

https://ria.ru/20231130/robototekhnika-1913039418.html

https://ria.ru/20231128/rosatom-1912339154.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, алексей лихачев