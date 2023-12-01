https://ria.ru/20231201/rf-1913146779.html

Москва не видит от Киева сигналов перейти к переговорам, заявил Лавров

Москва не видит от Киева сигналов перейти к переговорам, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2023

Москва не видит от Киева сигналов перейти к переговорам, заявил Лавров

Россия не видит каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны стоящих за ним стран о готовности перейти к политическому урегулированию, заявил глава... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:15

2023-12-01T13:15

2023-12-01T13:36

специальная военная операция на украине

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стамбул

давид арахамия

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СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Россия не видит каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны стоящих за ним стран о готовности перейти к политическому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."До сих пор мы не видим каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны его хозяев о том, что они готовы перейти к политическому процессу. Более того, Зеленский подписал полтора года назад декрет, который запрещает вести переговоры с правительством Путина, отменять его он не собирается", - сказал российский министр на пресс-конференции в Северной Македонии в пятницу.Лавров напомнил, что договоренность о мире была согласована в конце марта 2022 года в Стамбуле после нескольких раундов переговоров российской и украинской делегаций. "То, что это было именно так, что удалось договориться, недавно подтвердил живой прямой участник этих переговоров, который сейчас возглавляет фракцию Зеленского в парламенте, Давид Арахамия. Он был в Стамбуле одним из членов украинской делегации. Он в недавнем интервью сказал, что все было готово, мы согласовали. И сейчас, он сказал, что-то вроде "ретроспективно, я понимаю, что там было много для нас выигрышного, но приехал (экс-премьер Великобритании) Борис Джонсон и сказал: "Нет, давайте еще повоюем". Мы про это говорили многократно, но теперь уже сами украинцы в этом сознались и признались", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231201/svo-1913152637.html

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