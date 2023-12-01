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Москва не видит от Киева сигналов перейти к переговорам, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 01.12.2023 (обновлено: 13:36 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/rf-1913146779.html
Москва не видит от Киева сигналов перейти к переговорам, заявил Лавров
Москва не видит от Киева сигналов перейти к переговорам, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2023
Москва не видит от Киева сигналов перейти к переговорам, заявил Лавров
Россия не видит каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны стоящих за ним стран о готовности перейти к политическому урегулированию, заявил глава... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:15
2023-12-01T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
киев
москва
россия
сергей лавров
стамбул
давид арахамия
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СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Россия не видит каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны стоящих за ним стран о готовности перейти к политическому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."До сих пор мы не видим каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны его хозяев о том, что они готовы перейти к политическому процессу. Более того, Зеленский подписал полтора года назад декрет, который запрещает вести переговоры с правительством Путина, отменять его он не собирается", - сказал российский министр на пресс-конференции в Северной Македонии в пятницу.Лавров напомнил, что договоренность о мире была согласована в конце марта 2022 года в Стамбуле после нескольких раундов переговоров российской и украинской делегаций. "То, что это было именно так, что удалось договориться, недавно подтвердил живой прямой участник этих переговоров, который сейчас возглавляет фракцию Зеленского в парламенте, Давид Арахамия. Он был в Стамбуле одним из членов украинской делегации. Он в недавнем интервью сказал, что все было готово, мы согласовали. И сейчас, он сказал, что-то вроде "ретроспективно, я понимаю, что там было много для нас выигрышного, но приехал (экс-премьер Великобритании) Борис Джонсон и сказал: "Нет, давайте еще повоюем". Мы про это говорили многократно, но теперь уже сами украинцы в этом сознались и признались", - подчеркнул он.
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в мире, киев, москва, россия, сергей лавров, стамбул, давид арахамия, борис джонсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Москва, Россия, Сергей Лавров, Стамбул, Давид Арахамия, Борис Джонсон
Москва не видит от Киева сигналов перейти к переговорам, заявил Лавров

Лавров: РФ не видит сигналов от Украины или Запада перейти к переговорам

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Россия не видит каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны стоящих за ним стран о готовности перейти к политическому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"До сих пор мы не видим каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны его хозяев о том, что они готовы перейти к политическому процессу. Более того, Зеленский подписал полтора года назад декрет, который запрещает вести переговоры с правительством Путина, отменять его он не собирается", - сказал российский министр на пресс-конференции в Северной Македонии в пятницу.
Лавров напомнил, что договоренность о мире была согласована в конце марта 2022 года в Стамбуле после нескольких раундов переговоров российской и украинской делегаций. "То, что это было именно так, что удалось договориться, недавно подтвердил живой прямой участник этих переговоров, который сейчас возглавляет фракцию Зеленского в парламенте, Давид Арахамия. Он был в Стамбуле одним из членов украинской делегации. Он в недавнем интервью сказал, что все было готово, мы согласовали. И сейчас, он сказал, что-то вроде "ретроспективно, я понимаю, что там было много для нас выигрышного, но приехал (экс-премьер Великобритании) Борис Джонсон и сказал: "Нет, давайте еще повоюем". Мы про это говорили многократно, но теперь уже сами украинцы в этом сознались и признались", - подчеркнул он.
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Лавров заявил, что не видит причин для пересмотра целей спецоперации
Вчера, 13:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевМоскваРоссияСергей ЛавровСтамбулДавид АрахамияБорис Джонсон
 
 
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