https://ria.ru/20231201/rets-1913148025.html

РЭЦ разъяснил правила использования пластика при экспорте в Турцию

РЭЦ разъяснил правила использования пластика при экспорте в Турцию - РИА Новости, 01.12.2023

РЭЦ разъяснил правила использования пластика при экспорте в Турцию

Турция продолжает приводить законодательство страны в соответствие с европейскими нормам, что обусловлено действующим соглашением об ассоциации с ЕС, сообщает... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:18

2023-12-01T13:18

2023-12-01T13:18

экономика

турция

россия

евросоюз

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Турция продолжает приводить законодательство страны в соответствие с европейскими нормам, что обусловлено действующим соглашением об ассоциации с ЕС, сообщает Telegram-канале "Новости российского экспорта" Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ)."Страна внесла поправки в Пищевой кодекс о пластиковых материалах и изделиях, контактирующих с продуктами питания. В частности, пересмотрены правила использования мономеров, добавок и исходных веществ, которые используются в производстве изделий из пластика, а также скорректированы правила исследования их миграции в пищевую продукцию", - говорится в сообщении.Это означает, пояснили в РЭЦ, что производители пластиковой упаковки или, к примеру, пластиковых крышек для напитков или продуктов питания должны соблюдать обновленный список химических веществ, разрешенных к использованию в своей продукции, а также новые критерии по нормам миграции этих веществ в конечный продукт.Пластиковые материалы и изделия, которые были размещены на рынке до вступления в силу поправок, могут продолжать размещаться на рынке Турции до 1 января 2028 года. Для новой продукции установлен переходный период до 1 января 2026 года.Дополнительная информация о Пищевом кодексе и оригиналы документов доступны на портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков".В связи с нововведениями российским экспортерам, чтобы продолжать экспортировать товары в Турцию, потребуется привести свою продукцию в соответствие с новыми требованиями. Для получения подробной консультации по изменениям в законодательстве Турции, а также адаптации продукции под новые правила и получения новых документов о соответствии российские компании могут обратиться к специалистам в области сертификации и экспорта в Российский экспортный центр.Необходимую помощь они могут также найти на платформе "Мой экспорт" РЭЦ.Подробнее о требованиях к продукции для экспорта в Турцию можно будет узнать на онлайн-консультации РЭЦ, которая состоится 20 декабря. Консультация бесплатная. Регистрация открыта на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20231130/rets-1912990010.html

https://ria.ru/20231130/eksport-1912863547.html

турция

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, турция, россия, евросоюз, российский экспортный центр (рэц)