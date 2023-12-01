https://ria.ru/20231201/rets-1913148025.html
РЭЦ разъяснил правила использования пластика при экспорте в Турцию
РЭЦ разъяснил правила использования пластика при экспорте в Турцию - РИА Новости, 01.12.2023
РЭЦ разъяснил правила использования пластика при экспорте в Турцию
Турция продолжает приводить законодательство страны в соответствие с европейскими нормам, что обусловлено действующим соглашением об ассоциации с ЕС, сообщает... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:18
2023-12-01T13:18
2023-12-01T13:18
экономика
турция
россия
евросоюз
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Турция продолжает приводить законодательство страны в соответствие с европейскими нормам, что обусловлено действующим соглашением об ассоциации с ЕС, сообщает Telegram-канале "Новости российского экспорта" Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ)."Страна внесла поправки в Пищевой кодекс о пластиковых материалах и изделиях, контактирующих с продуктами питания. В частности, пересмотрены правила использования мономеров, добавок и исходных веществ, которые используются в производстве изделий из пластика, а также скорректированы правила исследования их миграции в пищевую продукцию", - говорится в сообщении.Это означает, пояснили в РЭЦ, что производители пластиковой упаковки или, к примеру, пластиковых крышек для напитков или продуктов питания должны соблюдать обновленный список химических веществ, разрешенных к использованию в своей продукции, а также новые критерии по нормам миграции этих веществ в конечный продукт.Пластиковые материалы и изделия, которые были размещены на рынке до вступления в силу поправок, могут продолжать размещаться на рынке Турции до 1 января 2028 года. Для новой продукции установлен переходный период до 1 января 2026 года.Дополнительная информация о Пищевом кодексе и оригиналы документов доступны на портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков".В связи с нововведениями российским экспортерам, чтобы продолжать экспортировать товары в Турцию, потребуется привести свою продукцию в соответствие с новыми требованиями. Для получения подробной консультации по изменениям в законодательстве Турции, а также адаптации продукции под новые правила и получения новых документов о соответствии российские компании могут обратиться к специалистам в области сертификации и экспорта в Российский экспортный центр.Необходимую помощь они могут также найти на платформе "Мой экспорт" РЭЦ.Подробнее о требованиях к продукции для экспорта в Турцию можно будет узнать на онлайн-консультации РЭЦ, которая состоится 20 декабря. Консультация бесплатная. Регистрация открыта на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20231130/rets-1912990010.html
https://ria.ru/20231130/eksport-1912863547.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия, евросоюз, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Турция, Россия, Евросоюз, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Турция продолжает приводить законодательство страны в соответствие с европейскими нормам, что обусловлено действующим соглашением об ассоциации с ЕС, сообщает Telegram-канале "Новости российского экспорта" Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ).
"Страна внесла поправки в Пищевой кодекс о пластиковых материалах и изделиях, контактирующих с продуктами питания. В частности, пересмотрены правила использования мономеров, добавок и исходных веществ, которые используются в производстве изделий из пластика, а также скорректированы правила исследования их миграции в пищевую продукцию", - говорится в сообщении.
Минобрнауки РФ, РЭЦ и РСПП реформируют высшее образование в сфере ВЭД
Это означает, пояснили в РЭЦ
, что производители пластиковой упаковки или, к примеру, пластиковых крышек для напитков или продуктов питания должны соблюдать обновленный список химических веществ, разрешенных к использованию в своей продукции, а также новые критерии по нормам миграции этих веществ в конечный продукт.
Пластиковые материалы и изделия, которые были размещены на рынке до вступления в силу поправок, могут продолжать размещаться на рынке Турции до 1 января 2028 года. Для новой продукции установлен переходный период до 1 января 2026 года.
Дополнительная информация о Пищевом кодексе и оригиналы документов доступны на портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков".
Итоги реализации регполитики развития экспорта озвучили в Петербурге
В связи с нововведениями российским экспортерам, чтобы продолжать экспортировать товары в Турцию, потребуется привести свою продукцию в соответствие с новыми требованиями. Для получения подробной консультации по изменениям в законодательстве Турции, а также адаптации продукции под новые правила и получения новых документов о соответствии российские компании могут обратиться к специалистам в области сертификации и экспорта в Российский экспортный центр.
Необходимую помощь они могут также найти на платформе "Мой экспорт" РЭЦ.
Подробнее о требованиях к продукции для экспорта в Турцию можно будет узнать на онлайн-консультации РЭЦ, которая состоится 20 декабря. Консультация бесплатная. Регистрация открыта на сайте РЭЦ.