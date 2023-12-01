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Гладков рассказал о завершении ремонта белгородских дорог по нацпроекту - РИА Новости, 01.12.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
10:20 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/remont-1913088426.html
Гладков рассказал о завершении ремонта белгородских дорог по нацпроекту
Гладков рассказал о завершении ремонта белгородских дорог по нацпроекту - РИА Новости, 01.12.2023
Гладков рассказал о завершении ремонта белгородских дорог по нацпроекту
В Белгородской области в полном объеме завершены работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", отремонтировано почти 100 объектов, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:20
2023-12-01T10:20
белгородская область
белгородская область
корочанский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 дек - РИА Новости. В Белгородской области в полном объеме завершены работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", отремонтировано почти 100 объектов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте". "Мы завершили в полном объеме реализацию президентского национального проекта "Безопасные качественные дороги". Напомню, что основной объем мы выполнили еще в июле, но правительство РФ пошло нам на встречу, выделило дополнительно 1,8 миллиарда рублей, и мы еще отремонтировали 15 объектов", - сообщил Гладков. В частности, одним из таких объектов стала подъездная дорога к поселку Мичуринский Корочанского района. По словам Гладкова, всего отремонтировано 97 объектов. "Я рад, что белгородские дороги были, остаются и, уверен, будут в дальнейшем лучшими в нашей стране. Мы будем стараться использовать не только областные деньги, но и федеральные", - подчеркнул глава региона и поблагодарил правительство Российской Федерации за доверие и помощь региону.
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белгородская область, корочанский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Корочанский район, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о завершении ремонта белгородских дорог по нацпроекту

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 дек - РИА Новости. В Белгородской области в полном объеме завершены работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", отремонтировано почти 100 объектов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте".
"Мы завершили в полном объеме реализацию президентского национального проекта "Безопасные качественные дороги". Напомню, что основной объем мы выполнили еще в июле, но правительство РФ пошло нам на встречу, выделило дополнительно 1,8 миллиарда рублей, и мы еще отремонтировали 15 объектов", - сообщил Гладков.
В частности, одним из таких объектов стала подъездная дорога к поселку Мичуринский Корочанского района. По словам Гладкова, всего отремонтировано 97 объектов.
"Я рад, что белгородские дороги были, остаются и, уверен, будут в дальнейшем лучшими в нашей стране. Мы будем стараться использовать не только областные деньги, но и федеральные", - подчеркнул глава региона и поблагодарил правительство Российской Федерации за доверие и помощь региону.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Гладков принял участие в открытии белгородского кадрового центра
15 ноября, 20:50
 
Белгородская областьБелгородская областьКорочанский районВячеслав Гладков
 
 
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