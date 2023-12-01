https://ria.ru/20231201/remont-1913088426.html

Гладков рассказал о завершении ремонта белгородских дорог по нацпроекту

Гладков рассказал о завершении ремонта белгородских дорог по нацпроекту - РИА Новости, 01.12.2023

Гладков рассказал о завершении ремонта белгородских дорог по нацпроекту

В Белгородской области в полном объеме завершены работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", отремонтировано почти 100 объектов, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:20

2023-12-01T10:20

2023-12-01T10:20

белгородская область

белгородская область

корочанский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 дек - РИА Новости. В Белгородской области в полном объеме завершены работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", отремонтировано почти 100 объектов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте". "Мы завершили в полном объеме реализацию президентского национального проекта "Безопасные качественные дороги". Напомню, что основной объем мы выполнили еще в июле, но правительство РФ пошло нам на встречу, выделило дополнительно 1,8 миллиарда рублей, и мы еще отремонтировали 15 объектов", - сообщил Гладков. В частности, одним из таких объектов стала подъездная дорога к поселку Мичуринский Корочанского района. По словам Гладкова, всего отремонтировано 97 объектов. "Я рад, что белгородские дороги были, остаются и, уверен, будут в дальнейшем лучшими в нашей стране. Мы будем стараться использовать не только областные деньги, но и федеральные", - подчеркнул глава региона и поблагодарил правительство Российской Федерации за доверие и помощь региону.

https://ria.ru/20231115/tsentr-1909692279.html

белгородская область

корочанский район

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белгородская область, корочанский район, вячеслав гладков