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ФАС за месяц возбудила третье дело против Альфа-банка из-за его рекламы - РИА Новости, 01.12.2023
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13:43 01.12.2023
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ФАС за месяц возбудила третье дело против Альфа-банка из-за его рекламы
ФАС за месяц возбудила третье дело против Альфа-банка из-за его рекламы - РИА Новости, 01.12.2023
ФАС за месяц возбудила третье дело против Альфа-банка из-за его рекламы
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе кредитной карты, претензия стала уже третьей РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:43
2023-12-01T13:43
альфа-банк
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе кредитной карты, претензия стала уже третьей за последний месяц, следует из сообщения ведомства. "ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения рекламного законодательства... В течение месяца это уже третье дело, которое служба возбудила в адрес Альфа-банка из-за введения потребителей в заблуждение и умалчивания о существенных условиях предоставления одного из продуктов в рекламе", - отмечается в сообщении. "В ФАС России поступили обращения граждан с претензиями к рекламе кредитной карты Альфа-банка... Форма и время размещения текста в поясняющих сносках не позволяли потребителям получить всю необходимую для осознанного выбора информацию", - сказано в сообщении. Так, в ролике крупным шрифтом указывалась информация о возможности годового беспроцентного использования карты. Кроме того, в рекламе звучало и крупным шрифтом сообщалось о предоставлении кешбэка на 100% за первую покупку. При этом существенная информация об условиях получения беспроцентного периода, максимальной сумме кешбэка, а также минимальной сумме первой покупки для его получения сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени, пояснила служба. Кроме того, в рекламе утверждалось, что Альфа-банк – "лучший мобильный банк", а далее следовала поясняющая сноска: "по версии Markswebb". Однако она тоже приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени и не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта с продуктами других банков, считают в ведомстве. Две другие претензии ФАС к банку в ноябре были связаны с рекламой кредита и кредитной карты.
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альфа-банк, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика, технологии, россия
Альфа-банк, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика, Технологии, Россия
ФАС за месяц возбудила третье дело против Альфа-банка из-за его рекламы

ФАС возбудила третье дело против Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе

© Фото : Пресс-служба Альфа-БанкаЛоготип "Альфа-банка"
Логотип Альфа-банка - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Пресс-служба Альфа-Банка
Логотип "Альфа-банка". Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе кредитной карты, претензия стала уже третьей за последний месяц, следует из сообщения ведомства.
«
"ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения рекламного законодательства... В течение месяца это уже третье дело, которое служба возбудила в адрес Альфа-банка из-за введения потребителей в заблуждение и умалчивания о существенных условиях предоставления одного из продуктов в рекламе", - отмечается в сообщении.
"В ФАС России поступили обращения граждан с претензиями к рекламе кредитной карты Альфа-банка... Форма и время размещения текста в поясняющих сносках не позволяли потребителям получить всю необходимую для осознанного выбора информацию", - сказано в сообщении.
Так, в ролике крупным шрифтом указывалась информация о возможности годового беспроцентного использования карты. Кроме того, в рекламе звучало и крупным шрифтом сообщалось о предоставлении кешбэка на 100% за первую покупку. При этом существенная информация об условиях получения беспроцентного периода, максимальной сумме кешбэка, а также минимальной сумме первой покупки для его получения сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени, пояснила служба.
Кроме того, в рекламе утверждалось, что Альфа-банк – "лучший мобильный банк", а далее следовала поясняющая сноска: "по версии Markswebb". Однако она тоже приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени и не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта с продуктами других банков, считают в ведомстве.
Две другие претензии ФАС к банку в ноябре были связаны с рекламой кредита и кредитной карты.
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Альфа-банкФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
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