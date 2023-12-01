https://ria.ru/20231201/raketa-1913128972.html
Ракета с грузовиком "Прогресс МС-25" стартовала с Байконура
Ракета с грузовиком "Прогресс МС-25" стартовала с Байконура - РИА Новости, 01.12.2023
Ракета с грузовиком "Прогресс МС-25" стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-25", который отправится к Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляцию... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:29
2023-12-01T12:29
2023-12-01T12:37
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-25", который отправится к Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляцию пуска ведёт "Роскосмос". Менее чем через девять минут ракета выведет корабль на околоземную орбиту, он отделится от её третьей ступени и начнёт самостоятельный полёт к МКС. Стыковка намечена на 14.15 мск 3 декабря. Предполагается, что корабль пробудет на орбите 179 суток. Новый грузовик везёт на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, питьевую воду и азот, а также ресурсного оборудования, продуктов питания, медицинские и санитарно-гигиенические средства. Кроме того, на борту "Прогресса МС-25" размещены укладки для проведения научных экспериментов - в частности, инкубатор для изучения развития эмбрионов в перепелиных яйцах в условиях космического пространства и оборудование для исследования коррозии, которое установят в открытом космосе. Ракету перед пуском украсили изображениями, посвящёнными 35-летию полета многоразового космического корабля "Буран" (состоялся 15 ноября 1988 года), Десятилетию науки и технологий, объявленному в России в 2022-2031 годах, и турниру "Игры Будущего", который пройдет в Казани в 2024 году. Кроме того, на обтекатель "Союза-2.1а" наклеили плакат в честь столетия со дня рождения (отмечалось 29 августа) первого начальника Главного управления космических средств Минобороны СССР Александра Максимова. Он как военный представитель надзирал за созданием в ОКБ-1 (сейчас РКК "Энергия") ракеты Р-7, являлся секретарём госкомиссии во время запуска первого искусственного спутника Земли, а также при запуске корабля Гагарина. Под руководством Максимова проходили испытания системы ГЛОНАСС, шла разработка многоразового космоплана "Буран". Пуск в первый день зимы стал четвёртым полётом российского грузового корабля к МКС в этом году, а также уже 15-м стартом российской ракеты за год. На станции сейчас работают российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты НАСА Лорал О'Хара и Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен и астронавт Японского аэрокосмичеcкого агентства (JAXA) Сатоси Фурукава.
https://ria.ru/20231120/mks-1910470270.html
https://ria.ru/20231120/statistika-1910467203.html
https://ria.ru/20231129/progress-1912656243.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, байконур (город), россия, роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Россия, Роскосмос
Ракета с грузовиком "Прогресс МС-25" стартовала с Байконура
С Байконура стартовал "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-25"
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости.
Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-25", который отправится к Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляцию
пуска ведёт "Роскосмос".
Менее чем через девять минут ракета выведет корабль на околоземную орбиту, он отделится от её третьей ступени и начнёт самостоятельный полёт к МКС. Стыковка намечена на 14.15 мск 3 декабря. Предполагается, что корабль пробудет на орбите 179 суток.
Международная космическая станция
Новый грузовик везёт на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, питьевую воду и азот, а также ресурсного оборудования, продуктов питания, медицинские и санитарно-гигиенические средства.
Кроме того, на борту "Прогресса МС-25" размещены укладки для проведения научных экспериментов - в частности, инкубатор для изучения развития эмбрионов в перепелиных яйцах в условиях космического пространства и оборудование для исследования коррозии, которое установят в открытом космосе.
Ракету перед пуском украсили изображениями, посвящёнными 35-летию полета многоразового космического корабля "Буран" (состоялся 15 ноября 1988 года), Десятилетию науки и технологий, объявленному в России в 2022-2031 годах, и турниру "Игры Будущего", который пройдет в Казани в 2024 году.
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Кроме того, на обтекатель "Союза-2.1а" наклеили плакат в честь столетия со дня рождения (отмечалось 29 августа) первого начальника Главного управления космических средств Минобороны СССР Александра Максимова. Он как военный представитель надзирал за созданием в ОКБ-1 (сейчас РКК "Энергия"
) ракеты Р-7, являлся секретарём госкомиссии во время запуска первого искусственного спутника Земли
, а также при запуске корабля Гагарина. Под руководством Максимова проходили испытания системы ГЛОНАСС, шла разработка многоразового космоплана "Буран".
Пуск в первый день зимы стал четвёртым полётом российского грузового корабля к МКС в этом году, а также уже 15-м стартом российской ракеты за год.
На станции сейчас работают российские космонавты Олег Кононенко
, Николай Чуб
и Константин Борисов, астронавты НАСА
Лорал О'Хара и Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA
) Андреас Могенсен
и астронавт Японского аэрокосмичеcкого агентства (JAXA) Сатоси Фурукава.
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