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Армия Израиля перехватила запущенную из сектора Газа ракету

Армия Израиля перехватила запущенную из сектора Газа ракету - РИА Новости, 01.12.2023

Армия Израиля перехватила запущенную из сектора Газа ракету

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T06:59

2023-12-01T06:59

2023-12-01T07:00

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты."После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в населенных пунктах, расположенных вблизи сектора Газа, система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила запуск ракеты из сектора Газа", - говорится в заявлении.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекает в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась

https://ria.ru/20231201/izrail-1913061709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, хамас