Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля перехватила запущенную из сектора Газа ракету - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:59 01.12.2023 (обновлено: 07:00 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/raketa-1913062684.html
Армия Израиля перехватила запущенную из сектора Газа ракету
Армия Израиля перехватила запущенную из сектора Газа ракету - РИА Новости, 01.12.2023
Армия Израиля перехватила запущенную из сектора Газа ракету
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T06:59
2023-12-01T07:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903050199_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_65b4f2c6971c05fb4f87227d643423bf.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты."После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в населенных пунктах, расположенных вблизи сектора Газа, система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила запуск ракеты из сектора Газа", - говорится в заявлении.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекает в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась
https://ria.ru/20231201/izrail-1913061709.html
израиль
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903050199_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_04450afe8dd1966c172420b906494074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС
Армия Израиля перехватила запущенную из сектора Газа ракету

Армия Израиля заявила о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты.
"После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в населенных пунктах, расположенных вблизи сектора Газа, система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила запуск ракеты из сектора Газа", - говорится в заявлении.
Израильские военные во время наземной операции в Газе - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
В Израиле знали о планах атаки ХАМАС за год, пишут СМИ
Вчера, 06:39
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекает в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор ГазаХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала