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Армия Израиля перехватила запущенную из сектора Газа ракету
Армия Израиля перехватила запущенную из сектора Газа ракету - РИА Новости, 01.12.2023
Армия Израиля перехватила запущенную из сектора Газа ракету
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T06:59
2023-12-01T06:59
2023-12-01T07:00
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты."После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в населенных пунктах, расположенных вблизи сектора Газа, система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила запуск ракеты из сектора Газа", - говорится в заявлении.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекает в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС
Армия Израиля перехватила запущенную из сектора Газа ракету
Армия Израиля заявила о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты