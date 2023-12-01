https://ria.ru/20231201/putin-1913093527.html

Опрос показал, что Путину доверяют 75 процентов граждан

Опрос показал, что Путину доверяют 75 процентов граждан - РИА Новости, 01.12.2023

Опрос показал, что Путину доверяют 75 процентов граждан

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% россиян, а его деятельность одобряют 77%, показал опрос ФОМ. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:39

2023-12-01T10:39

2023-12-01T10:39

общество

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% россиян, а его деятельность одобряют 77%, показал опрос ФОМ. Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту РФ положительно ответили 75% респондентов, тогда как 14% придерживаются противоположного мнения. Деятельность главы государства одобряют 77% опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет 11%. Опрос "ФОМнибус" был проведен с 24 по 26 ноября 2023 года среди 1500 респондентов, в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. -0-

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общество, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"