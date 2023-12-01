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У посольства Израиля в США прошла акция в поддержку Палестины - РИА Новости, 01.12.2023
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22:01 01.12.2023 (обновлено: 23:17 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/protest-1913276833.html
У посольства Израиля в США прошла акция в поддержку Палестины
У посольства Израиля в США прошла акция в поддержку Палестины - РИА Новости, 01.12.2023
У посольства Израиля в США прошла акция в поддержку Палестины
Десятки человек в пятницу провели акцию протеста у посольства Израиля в американской столице городе Вашингтон в поддержку Палестины и с призывом прекращения... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T22:01
2023-12-01T23:17
в мире
израиль
хамас
оон
ближний восток
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Десятки человек в пятницу провели акцию протеста у посольства Израиля в американской столице городе Вашингтон в поддержку Палестины и с призывом прекращения боевых действий в секторе Газа. Как передает корреспондент РИА Новости, всего у здания дипмиссии собрались несколько десятков демонстрантов с палестинскими флагами и плакатами. Участники акции кричали лозунги "немедленно остановите геноцид" и "сейчас же прекратите огонь". Также собравшиеся провели массовую молитву. Со стороны израильского посольства, в свою очередь, звучала громкая музыка, на газоне перед посольством было установлено множество израильских флагов, на заборе вокруг дипмиссии вывешены фотографии людей, как утверждается, бывших в заложниках палестинского движения ХАМАС и погибших в ходе нынешней эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории, и израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, хамас, оон, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, ООН, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
У посольства Израиля в США прошла акция в поддержку Палестины

Десятки человек провели пропалестинскую акцию у посольства Израиля в США

© AP Photo / Khalil HamraУчастники акции протеста в поддержку Палестины
Участники акции протеста в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Участники акции протеста в поддержку Палестины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Десятки человек в пятницу провели акцию протеста у посольства Израиля в американской столице городе Вашингтон в поддержку Палестины и с призывом прекращения боевых действий в секторе Газа.
Как передает корреспондент РИА Новости, всего у здания дипмиссии собрались несколько десятков демонстрантов с палестинскими флагами и плакатами. Участники акции кричали лозунги "немедленно остановите геноцид" и "сейчас же прекратите огонь". Также собравшиеся провели массовую молитву.
Со стороны израильского посольства, в свою очередь, звучала громкая музыка, на газоне перед посольством было установлено множество израильских флагов, на заборе вокруг дипмиссии вывешены фотографии людей, как утверждается, бывших в заложниках палестинского движения ХАМАС и погибших в ходе нынешней эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Толпа с палестинскими флагами на улице Стамбула в Турции - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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15 ноября, 08:00
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории, и израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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27 октября, 08:00
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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24 ноября, 12:28
 
В миреИзраильХАМАСООНБлижний ВостокОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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