https://ria.ru/20231201/proizvodstvo-1913259200.html

Нефтесервисное предприятие в Югре увеличит производство на 30 процентов

Нефтесервисное предприятие в Югре увеличит производство на 30 процентов - РИА Новости, 01.12.2023

Нефтесервисное предприятие в Югре увеличит производство на 30 процентов

Нефтесервисное предприятие НПО "Выбор" увеличит производство на 30% благодаря льготному займу, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T19:09

2023-12-01T19:09

2023-12-01T19:10

ханты-мансийский автономный округ

сургут

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Нефтесервисное предприятие НПО "Выбор" увеличит производство на 30% благодаря льготному займу, сообщает Фонд развития Югры. "Фонд развития Югры предоставит финансовую поддержку ООО "Научно-производственное объединение "Выбор" (Сургут) в виде льготного займа в размере 200 миллионов рублей на расширение производства инновационного антикоррозийного покрытия нефтетруб. По программе льготного финансирования Фонда развития "Производство" компании будет предоставлен заем сроком на 5 лет под 1% годовых", - говорится в сообщении. Отмечается, что общий объем инвестиций в проект оценивается в 684 миллиона рублей, при этом 70% инвестиций – собственные средства компании. Запуск нового производства обеспечит налоговые платежи в бюджет региона до 2030 года порядка 240 миллионов рублей, будет создано около 160 новых рабочих мест. Помимо этого, создание новой производственной линии позволит увеличить объем выпуска готовой продукции с 60 до 95 тысяч тонн в год. НПО "Выбор" - завод полного цикла по выпуску защитных покрытий для насосно-компрессорных труб, входящий в группу компаний "Мейджерпак", крупнейшая в мире производственная площадка по нанесению защитных антикоррозионных покрытий на НКТ. В 2022 года компания запустила проект по импортозамещению сырья и технологий, чем обеспечила сырьевую безопасность производства и стабильность рабочих мест.

https://ria.ru/20230905/pobeda-1894406432.html

https://ria.ru/20231128/zakupki-1912478122.html

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сургут, ханты-мансийский автономный округ