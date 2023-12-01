https://ria.ru/20231201/proisshestvie-1913141059.html

В Ярославле похоронной службе запретили привозить умерших в экскаваторе

В Ярославле похоронной службе запретили привозить умерших в экскаваторе - РИА Новости, 01.12.2023

В Ярославле похоронной службе запретили привозить умерших в экскаваторе

Похоронной службе в Ярославле власти запретили использовать экскаватор при погребении умерших, не имеющих близких родственников, и отметили, что... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:02

2023-12-01T13:02

2023-12-01T13:09

ярославль

ярославская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Похоронной службе в Ярославле власти запретили использовать экскаватор при погребении умерших, не имеющих близких родственников, и отметили, что транспортировать тело должны двое рабочих, сообщили РИА Новости в департаменте городского хозяйства. В местных СМИ и Telegram-каналах появились фотографии и информация о том, что на кладбище в Ярославской области покойников привозят в ковше экскаватора. Ссылаясь на слова очевидцев, издания сообщают, что гробы сгружают в "братскую траншею", рядом с которой "валяются таблички с датами рождения и смерти". "АО "Специализированная служба по вопросам похоронного дела" дано поручение о недопущении транспортировки гроба с телом до места погребения таким образом, а исключительно двумя рабочими специализируемой службы, даже если к месту погребения трудно подойти", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230302/vladivostok-1855321894.html

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ярославль, ярославская область, общество