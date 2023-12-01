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В Ярославле похоронной службе запретили привозить умерших в экскаваторе - РИА Новости, 01.12.2023
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13:02 01.12.2023 (обновлено: 13:09 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/proisshestvie-1913141059.html
В Ярославле похоронной службе запретили привозить умерших в экскаваторе
В Ярославле похоронной службе запретили привозить умерших в экскаваторе - РИА Новости, 01.12.2023
В Ярославле похоронной службе запретили привозить умерших в экскаваторе
Похоронной службе в Ярославле власти запретили использовать экскаватор при погребении умерших, не имеющих близких родственников, и отметили, что... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:02
2023-12-01T13:09
ярославль
ярославская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Похоронной службе в Ярославле власти запретили использовать экскаватор при погребении умерших, не имеющих близких родственников, и отметили, что транспортировать тело должны двое рабочих, сообщили РИА Новости в департаменте городского хозяйства. В местных СМИ и Telegram-каналах появились фотографии и информация о том, что на кладбище в Ярославской области покойников привозят в ковше экскаватора. Ссылаясь на слова очевидцев, издания сообщают, что гробы сгружают в "братскую траншею", рядом с которой "валяются таблички с датами рождения и смерти". "АО "Специализированная служба по вопросам похоронного дела" дано поручение о недопущении транспортировки гроба с телом до места погребения таким образом, а исключительно двумя рабочими специализируемой службы, даже если к месту погребения трудно подойти", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230302/vladivostok-1855321894.html
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ярославль, ярославская область, общество
Ярославль, Ярославская область, Общество
В Ярославле похоронной службе запретили привозить умерших в экскаваторе

В Ярославле похоронной службе запретили использовать экскаватор при погребении

© Фото : соцсетиТранспортировка гробов в ковше экскаватора на кладбище в Ярославской области
Транспортировка гробов в ковше экскаватора на кладбище в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : соцсети
Транспортировка гробов в ковше экскаватора на кладбище в Ярославской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Похоронной службе в Ярославле власти запретили использовать экскаватор при погребении умерших, не имеющих близких родственников, и отметили, что транспортировать тело должны двое рабочих, сообщили РИА Новости в департаменте городского хозяйства.
В местных СМИ и Telegram-каналах появились фотографии и информация о том, что на кладбище в Ярославской области покойников привозят в ковше экскаватора. Ссылаясь на слова очевидцев, издания сообщают, что гробы сгружают в "братскую траншею", рядом с которой "валяются таблички с датами рождения и смерти".
«
"АО "Специализированная служба по вопросам похоронного дела" дано поручение о недопущении транспортировки гроба с телом до места погребения таким образом, а исключительно двумя рабочими специализируемой службы, даже если к месту погребения трудно подойти", - говорится в сообщении.
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2 марта, 12:15
 
ЯрославльЯрославская областьОбщество
 
 
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