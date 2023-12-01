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Стали известны подробности похищения девочки из Калужской области
Стали известны подробности похищения девочки из Калужской области - РИА Новости, 01.12.2023
Стали известны подробности похищения девочки из Калужской области
Отец восьмилетней девочки, похищенной в Калужской области, накануне был осужден за имущественные преступления и находился в местах лишения свободы, сообщила РИА РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:28
2023-12-01T12:28
2023-12-01T12:28
происшествия
калужская область
козельский район
россия
ирина волк
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Отец восьмилетней девочки, похищенной в Калужской области, накануне был осужден за имущественные преступления и находился в местах лишения свободы, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона. "Отец девочки был осужден накануне за имущественные преступления", - сказала собеседница. Она не уточнила, находился ли мужчина в СИЗО или уже в колонии, но, подтвердила, что он находился в местах лишения свободы. Восьмилетнюю девочку, которая не вернулась из школы в Козельском районе Калужской области и маме которой по мессенджеру прислали требование о выкупе, нашли вечером в четверг. Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ее заметили плачущей на обочине дороги в Тульской области. Ребенка в сопровождении полиции доставили в больницу для осмотра, который не выявил проблем со здоровьем. Утром в пятницу в деревне Касьяново Калужской области были задержаны четверо подозреваемых в похищении и вымогательстве: мужчины в возрасте 21, 40 и 44 года и женщина 37 лет. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.
https://ria.ru/20230920/devochka-1897665229.html
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происшествия, калужская область, козельский район, россия, ирина волк
Происшествия, Калужская область, Козельский район, Россия, Ирина Волк
Стали известны подробности похищения девочки из Калужской области
Прокуратура: отец девочки из Калужской области был осужден накануне ее похищения