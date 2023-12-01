https://ria.ru/20231201/proisshestvie-1913128185.html

Стали известны подробности похищения девочки из Калужской области

Стали известны подробности похищения девочки из Калужской области - РИА Новости, 01.12.2023

Стали известны подробности похищения девочки из Калужской области

Отец восьмилетней девочки, похищенной в Калужской области, накануне был осужден за имущественные преступления и находился в местах лишения свободы, сообщила РИА РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:28

2023-12-01T12:28

2023-12-01T12:28

происшествия

калужская область

козельский район

россия

ирина волк

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Отец восьмилетней девочки, похищенной в Калужской области, накануне был осужден за имущественные преступления и находился в местах лишения свободы, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона. "Отец девочки был осужден накануне за имущественные преступления", - сказала собеседница. Она не уточнила, находился ли мужчина в СИЗО или уже в колонии, но, подтвердила, что он находился в местах лишения свободы. Восьмилетнюю девочку, которая не вернулась из школы в Козельском районе Калужской области и маме которой по мессенджеру прислали требование о выкупе, нашли вечером в четверг. Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ее заметили плачущей на обочине дороги в Тульской области. Ребенка в сопровождении полиции доставили в больницу для осмотра, который не выявил проблем со здоровьем. Утром в пятницу в деревне Касьяново Калужской области были задержаны четверо подозреваемых в похищении и вымогательстве: мужчины в возрасте 21, 40 и 44 года и женщина 37 лет. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.

https://ria.ru/20230920/devochka-1897665229.html

калужская область

козельский район

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происшествия, калужская область, козельский район, россия, ирина волк