https://ria.ru/20231201/produkty-1912983966.html

Фермеры новых регионов начали продажу продуктов на спецостровках КМСП

Фермеры новых регионов начали продажу продуктов на спецостровках КМСП - РИА Новости, 01.12.2023

Фермеры новых регионов начали продажу продуктов на спецостровках КМСП

На полки "Фермерских островков" Москвы и Симферополя, организованных благодаря содействию Корпорации МСП (КМСП), поступила первая партия продукции малого... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:00

2023-12-01T11:00

2023-12-01T11:00

россия

корпорация мсп

андрей белоусов

александр исаевич

продукты

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. На полки "Фермерских островков" Москвы и Симферополя, организованных благодаря содействию Корпорации МСП (КМСП), поступила первая партия продукции малого бизнеса из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской области, сообщает пресс-служба КМСП.В ассортименте появились халва, конфеты, а также разные виды овсяных хлопьев, круп, муки, сыров и подсолнечного масла.Один из таких островков в Крыму в четверг посетил генеральный директор КМСП Александр Исаевич."Очень важно поддержать малый бизнес на новых территориях. Предоставить возможность найти свой рынок сбыта, презентовать собственную продукцию. На сегодняшний день сформирован реестр из 30 потенциальных поставщиков на новых территориях, и уже 15 из них готовы направить заказчикам продукцию. Столичные и симферопольские "Фермерские островки" первыми откликнулись на запрос предпринимателей и приступили к реализации товаров", — процитировали в пресс-службе слова Исаевича.Там напомнили, Минэкономразвития и Корпорация МСП предоставляют малому бизнесу на новых территориях возможности банковского кредитования по сниженным ставкам в рамках "зонтичных" поручительств, льготный лизинг оборудования, доступ к закупкам крупнейших заказчиков и другие. Вся информация о мерах поддержки этих регионов агрегирована на Цифровой платформе МСП.РФ.Меры поддержки бизнеса реализуются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231129/postavki-1912631525.html

https://ria.ru/20231115/lgotnyy_lizing-1909452019.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, андрей белоусов, александр исаевич, продукты