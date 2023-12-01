https://ria.ru/20231201/produkty-1912983966.html
Фермеры новых регионов начали продажу продуктов на спецостровках КМСП
Фермеры новых регионов начали продажу продуктов на спецостровках КМСП - РИА Новости, 01.12.2023
Фермеры новых регионов начали продажу продуктов на спецостровках КМСП
На полки "Фермерских островков" Москвы и Симферополя, организованных благодаря содействию Корпорации МСП (КМСП), поступила первая партия продукции малого... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:00
2023-12-01T11:00
2023-12-01T11:00
россия
корпорация мсп
андрей белоусов
александр исаевич
продукты
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. На полки "Фермерских островков" Москвы и Симферополя, организованных благодаря содействию Корпорации МСП (КМСП), поступила первая партия продукции малого бизнеса из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской области, сообщает пресс-служба КМСП.В ассортименте появились халва, конфеты, а также разные виды овсяных хлопьев, круп, муки, сыров и подсолнечного масла.Один из таких островков в Крыму в четверг посетил генеральный директор КМСП Александр Исаевич."Очень важно поддержать малый бизнес на новых территориях. Предоставить возможность найти свой рынок сбыта, презентовать собственную продукцию. На сегодняшний день сформирован реестр из 30 потенциальных поставщиков на новых территориях, и уже 15 из них готовы направить заказчикам продукцию. Столичные и симферопольские "Фермерские островки" первыми откликнулись на запрос предпринимателей и приступили к реализации товаров", — процитировали в пресс-службе слова Исаевича.Там напомнили, Минэкономразвития и Корпорация МСП предоставляют малому бизнесу на новых территориях возможности банковского кредитования по сниженным ставкам в рамках "зонтичных" поручительств, льготный лизинг оборудования, доступ к закупкам крупнейших заказчиков и другие. Вся информация о мерах поддержки этих регионов агрегирована на Цифровой платформе МСП.РФ.Меры поддержки бизнеса реализуются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20231129/postavki-1912631525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, корпорация мсп, андрей белоусов, александр исаевич, продукты
Россия, Корпорация МСП, Андрей Белоусов, Александр Исаевич, Продукты
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. На полки "Фермерских островков" Москвы и Симферополя, организованных благодаря содействию Корпорации МСП (КМСП), поступила первая партия продукции малого бизнеса из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской области, сообщает пресс-служба КМСП.
В ассортименте появились халва, конфеты, а также разные виды овсяных хлопьев, круп, муки, сыров и подсолнечного масла.
МСП.РФ помогла наладить поставку комплектующих белорусским предприятиям
Один из таких островков в Крыму в четверг посетил генеральный директор КМСП Александр Исаевич
.
"Очень важно поддержать малый бизнес на новых территориях. Предоставить возможность найти свой рынок сбыта, презентовать собственную продукцию. На сегодняшний день сформирован реестр из 30 потенциальных поставщиков на новых территориях, и уже 15 из них готовы направить заказчикам продукцию. Столичные и симферопольские "Фермерские островки" первыми откликнулись на запрос предпринимателей и приступили к реализации товаров", — процитировали в пресс-службе слова Исаевича.
Там напомнили, Минэкономразвития
и Корпорация МСП
предоставляют малому бизнесу на новых территориях возможности банковского кредитования по сниженным ставкам в рамках "зонтичных" поручительств, льготный лизинг оборудования, доступ к закупкам крупнейших заказчиков и другие. Вся информация о мерах поддержки этих регионов агрегирована на Цифровой платформе МСП.РФ.
Фабрика конфет увеличит выпуск при помощи льготного лизинга Корпорации МСП
Меры поддержки бизнеса реализуются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин
и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов
.