https://ria.ru/20231201/pridnestrove-1913259709.html
Глава ПМР объяснил, почему Молдавия не может претендовать на Приднестровье
Глава ПМР объяснил, почему Молдавия не может претендовать на Приднестровье - РИА Новости, 01.12.2023
Глава ПМР объяснил, почему Молдавия не может претендовать на Приднестровье
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что власти Молдавии исторически не имеют права претендовать на... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T19:13
2023-12-01T19:13
2023-12-01T19:13
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ТИРАСПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что власти Молдавии исторически не имеют права претендовать на Приднестровье. Как сообщила пресс-служба приднестровского лидера, об этом он заявил в пятницу в ходе открытого урока – "Исторические и правовые основы международного признания Приднестровья" для школьников и студентов. "Не мы туда пришли, а их, Бессарабию, присоединили к нам, сделав Молдавскую Советскую Социалистическую Республику – МССР", - сказал Красносельский, напомнив факт создания в 1940 году союзной Молдавской ССР путем объединения Бессарабии и Молдавской автономной ССР. "Бессарабию присоединили к первой республике в Приднестровье - МАССР, а не наоборот, это важный момент" - подчеркнул глава ПМР. По мнению Красносельского, это историческое событие объясняет, что нынешняя Молдавия не может претендовать на Приднестровье. Тем более, что в 1990 году Кишинёв признал незаконным создание МССР, тем самым отказавшись от общего государства с Приднестровьем. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Глава ПМР объяснил, почему Молдавия не может претендовать на Приднестровье
Глава ПМР: Молдавия исторически не имеет права претендовать на Приднестровье
ТИРАСПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что власти Молдавии исторически не имеют права претендовать на Приднестровье.
Как сообщила пресс-служба приднестровского лидера, об этом он заявил в пятницу в ходе открытого урока – "Исторические и правовые основы международного признания Приднестровья" для школьников и студентов.
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"Не мы туда пришли, а их, Бессарабию, присоединили к нам, сделав Молдавскую Советскую Социалистическую Республику – МССР", - сказал Красносельский, напомнив факт создания в 1940 году союзной Молдавской ССР путем объединения Бессарабии и Молдавской автономной ССР.
"Бессарабию присоединили к первой республике в Приднестровье - МАССР, а не наоборот, это важный момент" - подчеркнул глава ПМР.
По мнению Красносельского, это историческое событие объясняет, что нынешняя Молдавия не может претендовать на Приднестровье. Тем более, что в 1990 году Кишинёв
признал незаконным создание МССР, тем самым отказавшись от общего государства с Приднестровьем.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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