Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области подтвердили гибель человека при пожаре в доме - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/pozhar-1913259575.html
В Волгоградской области подтвердили гибель человека при пожаре в доме
В Волгоградской области подтвердили гибель человека при пожаре в доме - РИА Новости, 01.12.2023
В Волгоградской области подтвердили гибель человека при пожаре в доме
Прокуратура Волгоградской области начала проверку после пожара в квартире в Волжском, где погиб один человек, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T19:12
2023-12-01T19:12
происшествия
волгоградская область
волжский
пионерский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913259341_0:313:810:769_1920x0_80_0_0_50f2000a0c4d343e0756d5a1c6d9d3cd.jpg
ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области начала проверку после пожара в квартире в Волжском, где погиб один человек, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Мэрия Волжского сообщила, что в пятницу вечером в доме 28 по улице Пионерская, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, а затем начался пожар в квартире. По информации властей, предварительно, погиб один человек. Позже информацию о взрыве газа опровергло МЧС РФ. По данным ведомства, в квартире горели домашние вещи на площади 15 квадратных метров, пожарные потушили огонь за 21 минуту. Причина пожара устанавливается. "На месте происшествия обнаружен труп предположительно 66-летнего брата хозяйки квартиры", - сообщили в прокуратуре. Отмечается, что прокуратура Волгоградской области организовала проверку после происшествия.
https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html
волгоградская область
волжский
пионерский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913259341_0:237:810:845_1920x0_80_0_0_26607cf3fcaa6ab99d69c5f5ab50cd70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, волжский, пионерский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоградская область, Волжский, Пионерский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области подтвердили гибель человека при пожаре в доме

Прокуратура подтвердила гибель человека при пожаре в жилом доме в Волжском

© Фото очевидцаПожар в доме на улице Пионерская в Волжском
Пожар в доме на улице Пионерская в Волжском
© Фото очевидца
Пожар в доме на улице Пионерская в Волжском
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области начала проверку после пожара в квартире в Волжском, где погиб один человек, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Мэрия Волжского сообщила, что в пятницу вечером в доме 28 по улице Пионерская, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, а затем начался пожар в квартире. По информации властей, предварительно, погиб один человек. Позже информацию о взрыве газа опровергло МЧС РФ. По данным ведомства, в квартире горели домашние вещи на площади 15 квадратных метров, пожарные потушили огонь за 21 минуту. Причина пожара устанавливается.
"На месте происшествия обнаружен труп предположительно 66-летнего брата хозяйки квартиры", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что прокуратура Волгоградской области организовала проверку после происшествия.
На месте пожара в частном деревянном доме в поселке Советский Устьянского района Архангельской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Крупные пожары в жилых домах в России в 2022-2023 годах
27 июня, 11:54
 
ПроисшествияВолгоградская областьВолжскийПионерскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала