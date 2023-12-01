https://ria.ru/20231201/pozhar-1913259575.html

В Волгоградской области подтвердили гибель человека при пожаре в доме

В Волгоградской области подтвердили гибель человека при пожаре в доме - РИА Новости, 01.12.2023

В Волгоградской области подтвердили гибель человека при пожаре в доме

Прокуратура Волгоградской области начала проверку после пожара в квартире в Волжском, где погиб один человек, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T19:12

2023-12-01T19:12

2023-12-01T19:12

происшествия

волгоградская область

волжский

пионерский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области начала проверку после пожара в квартире в Волжском, где погиб один человек, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Мэрия Волжского сообщила, что в пятницу вечером в доме 28 по улице Пионерская, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, а затем начался пожар в квартире. По информации властей, предварительно, погиб один человек. Позже информацию о взрыве газа опровергло МЧС РФ. По данным ведомства, в квартире горели домашние вещи на площади 15 квадратных метров, пожарные потушили огонь за 21 минуту. Причина пожара устанавливается. "На месте происшествия обнаружен труп предположительно 66-летнего брата хозяйки квартиры", - сообщили в прокуратуре. Отмечается, что прокуратура Волгоградской области организовала проверку после происшествия.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

волгоградская область

волжский

пионерский

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происшествия, волгоградская область, волжский, пионерский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)