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В Волгоградской области подтвердили гибель человека при пожаре в доме
В Волгоградской области подтвердили гибель человека при пожаре в доме - РИА Новости, 01.12.2023
В Волгоградской области подтвердили гибель человека при пожаре в доме
Прокуратура Волгоградской области начала проверку после пожара в квартире в Волжском, где погиб один человек, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T19:12
2023-12-01T19:12
2023-12-01T19:12
происшествия
волгоградская область
волжский
пионерский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области начала проверку после пожара в квартире в Волжском, где погиб один человек, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Мэрия Волжского сообщила, что в пятницу вечером в доме 28 по улице Пионерская, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, а затем начался пожар в квартире. По информации властей, предварительно, погиб один человек. Позже информацию о взрыве газа опровергло МЧС РФ. По данным ведомства, в квартире горели домашние вещи на площади 15 квадратных метров, пожарные потушили огонь за 21 минуту. Причина пожара устанавливается. "На месте происшествия обнаружен труп предположительно 66-летнего брата хозяйки квартиры", - сообщили в прокуратуре. Отмечается, что прокуратура Волгоградской области организовала проверку после происшествия.
https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html
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происшествия, волгоградская область, волжский, пионерский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоградская область, Волжский, Пионерский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области подтвердили гибель человека при пожаре в доме
Прокуратура подтвердила гибель человека при пожаре в жилом доме в Волжском