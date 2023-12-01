https://ria.ru/20231201/pozhar-1913248377.html

МЧС опровергло данные о взрыве газа в доме в Волгоградской области

МЧС опровергло данные о взрыве газа в доме в Волгоградской области - РИА Новости, 01.12.2023

МЧС опровергло данные о взрыве газа в доме в Волгоградской области

МЧС России опровергло информацию о взрыве газа в доме в Волжском Волгоградской области, по официальным данным, в одной из квартир произошел пожар, горели вещи,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:13

2023-12-01T18:13

2023-12-01T18:18

происшествия

волгоградская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волжский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. МЧС России опровергло информацию о взрыве газа в доме в Волжском Волгоградской области, по официальным данным, в одной из квартир произошел пожар, горели вещи, в результате пострадал один человек.По данным мэрии Волжского, в пятницу вечером в доме 28 по улице Пионерская, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, а затем начался пожар в квартире. По информации властей, предварительно, погиб один человек."Пожар случился в одной из квартир г. Волжский Волгоградской области. Горели вещи на площади 15 квадратных метров. Пострадал мужчина, его передали медикам. Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар за 21 минуту, включая время на прибытие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

волгоградская область

россия

волжский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волжский