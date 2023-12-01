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МЧС опровергло данные о взрыве газа в доме в Волгоградской области - РИА Новости, 01.12.2023
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18:13 01.12.2023 (обновлено: 18:18 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/pozhar-1913248377.html
МЧС опровергло данные о взрыве газа в доме в Волгоградской области
МЧС опровергло данные о взрыве газа в доме в Волгоградской области - РИА Новости, 01.12.2023
МЧС опровергло данные о взрыве газа в доме в Волгоградской области
МЧС России опровергло информацию о взрыве газа в доме в Волжском Волгоградской области, по официальным данным, в одной из квартир произошел пожар, горели вещи,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:13
2023-12-01T18:18
происшествия
волгоградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волжский
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. МЧС России опровергло информацию о взрыве газа в доме в Волжском Волгоградской области, по официальным данным, в одной из квартир произошел пожар, горели вещи, в результате пострадал один человек.По данным мэрии Волжского, в пятницу вечером в доме 28 по улице Пионерская, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, а затем начался пожар в квартире. По информации властей, предварительно, погиб один человек."Пожар случился в одной из квартир г. Волжский Волгоградской области. Горели вещи на площади 15 квадратных метров. Пострадал мужчина, его передали медикам. Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар за 21 минуту, включая время на прибытие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волжский
Происшествия, Волгоградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Волжский
МЧС опровергло данные о взрыве газа в доме в Волгоградской области

МЧС: в доме в Волгоградской области загорелись вещи, пострадал человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. МЧС России опровергло информацию о взрыве газа в доме в Волжском Волгоградской области, по официальным данным, в одной из квартир произошел пожар, горели вещи, в результате пострадал один человек.
По данным мэрии Волжского, в пятницу вечером в доме 28 по улице Пионерская, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, а затем начался пожар в квартире. По информации властей, предварительно, погиб один человек.
"Пожар случился в одной из квартир г. Волжский Волгоградской области. Горели вещи на площади 15 квадратных метров. Пострадал мужчина, его передали медикам. Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар за 21 минуту, включая время на прибытие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияВолгоградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волжский
 
 
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