https://ria.ru/20231201/pozhar-1913246418.html
В доме в Волжском, где, предположительно, взорвался газ, потушили пожар
В доме в Волжском, где, предположительно, взорвался газ, потушили пожар - РИА Новости, 01.12.2023
В доме в Волжском, где, предположительно, взорвался газ, потушили пожар
Пожар в доме в Волжском Волгоградской области, где, по предварительным данным, произошел взрыв газа, ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:06
2023-12-01T18:06
2023-12-01T18:06
происшествия
волжский
волгоградская область
пионерский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876065324_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_809f9148f7780e5b772260713863feeb.jpg
ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Пожар в доме в Волжском Волгоградской области, где, по предварительным данным, произошел взрыв газа, ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным мэрии Волжского, в пятницу вечером в доме 28 по улице Пионерская, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, а затем начался пожар в квартире. По информации властей, предварительно, один человек погиб – хозяин жилья. По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило в 16.58, горели вещи на площади 15 квадратных метров. "Пожарные расчеты 32 ПСЧ ликвидировали горение в 17.19. Причина пожара устанавливается", - сообщили в МЧС. По данным ведомства, при возгорании один человек пострадал.
https://ria.ru/20231130/pozhary-1912840334.html
https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html
волжский
волгоградская область
пионерский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876065324_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_88bd675e9c6c1444cb4510c96b74191a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волжский, волгоградская область, пионерский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Пионерский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В доме в Волжском, где, предположительно, взорвался газ, потушили пожар
МЧС: в доме в Волжском, где, предположительно, взорвался газ, потушили пожар