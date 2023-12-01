https://ria.ru/20231201/pozhar-1913246418.html

В доме в Волжском, где, предположительно, взорвался газ, потушили пожар

В доме в Волжском, где, предположительно, взорвался газ, потушили пожар - РИА Новости, 01.12.2023

В доме в Волжском, где, предположительно, взорвался газ, потушили пожар

Пожар в доме в Волжском Волгоградской области, где, по предварительным данным, произошел взрыв газа, ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:06

2023-12-01T18:06

2023-12-01T18:06

происшествия

волжский

волгоградская область

пионерский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Пожар в доме в Волжском Волгоградской области, где, по предварительным данным, произошел взрыв газа, ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным мэрии Волжского, в пятницу вечером в доме 28 по улице Пионерская, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, а затем начался пожар в квартире. По информации властей, предварительно, один человек погиб – хозяин жилья. По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило в 16.58, горели вещи на площади 15 квадратных метров. "Пожарные расчеты 32 ПСЧ ликвидировали горение в 17.19. Причина пожара устанавливается", - сообщили в МЧС. По данным ведомства, при возгорании один человек пострадал.

https://ria.ru/20231130/pozhary-1912840334.html

https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html

волжский

волгоградская область

пионерский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волжский, волгоградская область, пионерский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)