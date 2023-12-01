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В доме в Волжском, где, предположительно, взорвался газ, потушили пожар - РИА Новости, 01.12.2023
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18:06 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/pozhar-1913246418.html
В доме в Волжском, где, предположительно, взорвался газ, потушили пожар
В доме в Волжском, где, предположительно, взорвался газ, потушили пожар - РИА Новости, 01.12.2023
В доме в Волжском, где, предположительно, взорвался газ, потушили пожар
Пожар в доме в Волжском Волгоградской области, где, по предварительным данным, произошел взрыв газа, ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:06
2023-12-01T18:06
происшествия
волжский
волгоградская область
пионерский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Пожар в доме в Волжском Волгоградской области, где, по предварительным данным, произошел взрыв газа, ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным мэрии Волжского, в пятницу вечером в доме 28 по улице Пионерская, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, а затем начался пожар в квартире. По информации властей, предварительно, один человек погиб – хозяин жилья. По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило в 16.58, горели вещи на площади 15 квадратных метров. "Пожарные расчеты 32 ПСЧ ликвидировали горение в 17.19. Причина пожара устанавливается", - сообщили в МЧС. По данным ведомства, при возгорании один человек пострадал.
https://ria.ru/20231130/pozhary-1912840334.html
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волжский
волгоградская область
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происшествия, волжский, волгоградская область, пионерский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Пионерский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В доме в Волжском, где, предположительно, взорвался газ, потушили пожар

МЧС: в доме в Волжском, где, предположительно, взорвался газ, потушили пожар

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудники противопожарной службы МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Пожар в доме в Волжском Волгоградской области, где, по предварительным данным, произошел взрыв газа, ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным мэрии Волжского, в пятницу вечером в доме 28 по улице Пионерская, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, а затем начался пожар в квартире. По информации властей, предварительно, один человек погиб – хозяин жилья.
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По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило в 16.58, горели вещи на площади 15 квадратных метров.
"Пожарные расчеты 32 ПСЧ ликвидировали горение в 17.19. Причина пожара устанавливается", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, при возгорании один человек пострадал.
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ПроисшествияВолжскийВолгоградская областьПионерскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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