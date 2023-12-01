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При тушении пожара на рынке "Садовод" в Москве пострадал человек - РИА Новости, 01.12.2023
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17:24 01.12.2023 (обновлено: 17:33 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/pozhar-1913235447.html
При тушении пожара на рынке "Садовод" в Москве пострадал человек
При тушении пожара на рынке "Садовод" в Москве пострадал человек - РИА Новости, 01.12.2023
При тушении пожара на рынке "Садовод" в Москве пострадал человек
Крупный пожар на крупнейшем в Москве рынке "Садовод" полностью потушен, при ликвидации возгорания с крыши здания упал сотрудник департамента ГОЧСиПБ, рассказал... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:24
2023-12-01T17:33
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Крупный пожар на крупнейшем в Москве рынке "Садовод" полностью потушен, при ликвидации возгорания с крыши здания упал сотрудник департамента ГОЧСиПБ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Открытое горение на рынке "Садовод" полностью ликвидировано, идет проливка сгоревший конструкций", - сказал собеседник агентства.По его словам, при тушении пожара с крыши здания упал сотрудник департамента ГОЧСиПБ. Пострадавший госпитализирован, его состояние уточняется.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
При тушении пожара на рынке "Садовод" в Москве пострадал человек

При тушении пожара на рынке "Садовод" в Москве человек упал с крыши

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожар на рынке "Садовод" в Москве
Пожар на рынке Садовод в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Пожар на рынке "Садовод" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Крупный пожар на крупнейшем в Москве рынке "Садовод" полностью потушен, при ликвидации возгорания с крыши здания упал сотрудник департамента ГОЧСиПБ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Открытое горение на рынке "Садовод" полностью ликвидировано, идет проливка сгоревший конструкций", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при тушении пожара с крыши здания упал сотрудник департамента ГОЧСиПБ. Пострадавший госпитализирован, его состояние уточняется.
Ликвидация пожара на рынке в Самарской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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