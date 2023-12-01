https://ria.ru/20231201/pozhar-1913235447.html

При тушении пожара на рынке "Садовод" в Москве пострадал человек

При тушении пожара на рынке "Садовод" в Москве пострадал человек - РИА Новости, 01.12.2023

При тушении пожара на рынке "Садовод" в Москве пострадал человек

Крупный пожар на крупнейшем в Москве рынке "Садовод" полностью потушен, при ликвидации возгорания с крыши здания упал сотрудник департамента ГОЧСиПБ, рассказал... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:24

2023-12-01T17:24

2023-12-01T17:33

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Крупный пожар на крупнейшем в Москве рынке "Садовод" полностью потушен, при ликвидации возгорания с крыши здания упал сотрудник департамента ГОЧСиПБ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Открытое горение на рынке "Садовод" полностью ликвидировано, идет проливка сгоревший конструкций", - сказал собеседник агентства.По его словам, при тушении пожара с крыши здания упал сотрудник департамента ГОЧСиПБ. Пострадавший госпитализирован, его состояние уточняется.

https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия