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При тушении пожара на рынке "Садовод" в Москве пострадал человек
При тушении пожара на рынке "Садовод" в Москве пострадал человек - РИА Новости, 01.12.2023
При тушении пожара на рынке "Садовод" в Москве пострадал человек
Крупный пожар на крупнейшем в Москве рынке "Садовод" полностью потушен, при ликвидации возгорания с крыши здания упал сотрудник департамента ГОЧСиПБ, рассказал... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:24
2023-12-01T17:24
2023-12-01T17:33
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Крупный пожар на крупнейшем в Москве рынке "Садовод" полностью потушен, при ликвидации возгорания с крыши здания упал сотрудник департамента ГОЧСиПБ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Открытое горение на рынке "Садовод" полностью ликвидировано, идет проливка сгоревший конструкций", - сказал собеседник агентства.По его словам, при тушении пожара с крыши здания упал сотрудник департамента ГОЧСиПБ. Пострадавший госпитализирован, его состояние уточняется.
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москва, происшествия
При тушении пожара на рынке "Садовод" в Москве пострадал человек
При тушении пожара на рынке "Садовод" в Москве человек упал с крыши
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Крупный пожар на крупнейшем в Москве рынке "Садовод" полностью потушен, при ликвидации возгорания с крыши здания упал сотрудник департамента ГОЧСиПБ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Открытое горение на рынке "Садовод" полностью ликвидировано, идет проливка сгоревший конструкций", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при тушении пожара с крыши здания упал сотрудник департамента ГОЧСиПБ. Пострадавший госпитализирован, его состояние уточняется.
Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2022-2023 годах