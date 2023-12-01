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В Москве локализовали пожар на рынке "Садовод"

В Москве локализовали пожар на рынке "Садовод" - РИА Новости, 01.12.2023

В Москве локализовали пожар на рынке "Садовод"

На юге-востоке Москвы локализовали пожар на рынке "Садовод", заявила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:23

2023-12-01T15:23

2023-12-01T16:39

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На юге-востоке Москвы локализовали пожар на рынке "Садовод", заявила пресс-служба МЧС России."Пожар локализован", — говорится в заявлении.Ранее ведомство сообщило о расширении площади возгорания до 600 квадратных метров.В пятницу на одном из крупнейших столичных рынков загорелись товары в контейнерах. Спасатели эвакуировали 350 человек, и, по данным экстренных служб, есть один пострадавший — он надышался дымом. "Садовод" расположен на МКАД на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов.

https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html

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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия