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В Москве увеличилась площадь пожара на рынке "Садовод"
В Москве увеличилась площадь пожара на рынке "Садовод" - РИА Новости, 01.12.2023
В Москве увеличилась площадь пожара на рынке "Садовод"
Площадь пожара на рынке "Садовод" в Москве выросла с 350 до 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:53
2023-12-01T14:53
2023-12-01T15:27
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Площадь пожара на рынке "Садовод" в Москве выросла с 350 до 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. Быстрому распространению способствует высокая пожарная нагрузка и плотная застройка", - говорится в сообщении.На "Садоводе" загорелись товары в контейнерах. Спасатели эвакуировали 350 человек, и, по данным экстренных служб, есть один пострадавший - он надышался дымом. Тушение осложняет плотная застройка.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Москве увеличилась площадь пожара на рынке "Садовод"
МЧС: в Москве площадь пожара на "Садоводе" увеличилась до 600 квадратных метров