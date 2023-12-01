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В Москве увеличилась площадь пожара на рынке "Садовод"

В Москве увеличилась площадь пожара на рынке "Садовод" - РИА Новости, 01.12.2023

В Москве увеличилась площадь пожара на рынке "Садовод"

Площадь пожара на рынке "Садовод" в Москве выросла с 350 до 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:53

2023-12-01T14:53

2023-12-01T15:27

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Площадь пожара на рынке "Садовод" в Москве выросла с 350 до 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. Быстрому распространению способствует высокая пожарная нагрузка и плотная застройка", - говорится в сообщении.На "Садоводе" загорелись товары в контейнерах. Спасатели эвакуировали 350 человек, и, по данным экстренных служб, есть один пострадавший - он надышался дымом. Тушение осложняет плотная застройка.

https://radiosputnik.ru/20231201/sadovod-1913170676.html

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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия