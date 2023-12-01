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Место пожара на рынке "Садовод" в Москве оцепила полиция

Место пожара на рынке "Садовод" в Москве оцепила полиция - РИА Новости, 01.12.2023

Место пожара на рынке "Садовод" в Москве оцепила полиция

Место пожара на рынке "Садовод" в Москве оцеплено полицией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:18

2023-12-01T14:18

2023-12-01T14:18

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Место пожара на рынке "Садовод" в Москве оцеплено полицией, передает корреспондент РИА Новости. Полиция оцепила входы 8-10, ведущие к рядам с 18 по 23. На месте работают правоохранители, пожарные и кинологи. Сигнал о возгорании на крупнейшем рынке Москвы поступил в 11.58 мск, загорелись товары в контейнерах. Один человек пострадал, надышавшись дымом. Спасатели эвакуировали 350 человек. Тушение пожара осложняет плотная застройка. Площадь пожара составляет 350 квадратных метров. Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов.

https://ria.ru/20231125/trup-1911868856.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия