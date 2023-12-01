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Место пожара на рынке "Садовод" в Москве оцепила полиция - РИА Новости, 01.12.2023
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14:18 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/pozhar-1913177693.html
Место пожара на рынке "Садовод" в Москве оцепила полиция
Место пожара на рынке "Садовод" в Москве оцепила полиция - РИА Новости, 01.12.2023
Место пожара на рынке "Садовод" в Москве оцепила полиция
Место пожара на рынке "Садовод" в Москве оцеплено полицией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:18
2023-12-01T14:18
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Место пожара на рынке "Садовод" в Москве оцеплено полицией, передает корреспондент РИА Новости. Полиция оцепила входы 8-10, ведущие к рядам с 18 по 23. На месте работают правоохранители, пожарные и кинологи. Сигнал о возгорании на крупнейшем рынке Москвы поступил в 11.58 мск, загорелись товары в контейнерах. Один человек пострадал, надышавшись дымом. Спасатели эвакуировали 350 человек. Тушение пожара осложняет плотная застройка. Площадь пожара составляет 350 квадратных метров. Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Место пожара на рынке "Садовод" в Москве оцепила полиция

На месте пожара на рынке "Садовод" в Москве работают правоохранители и кинологи

© МЧС РоссииПожар на рынке "Садовод" в Москве
Пожар на рынке Садовод в Москве
© МЧС России
Пожар на рынке "Садовод" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Место пожара на рынке "Садовод" в Москве оцеплено полицией, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция оцепила входы 8-10, ведущие к рядам с 18 по 23. На месте работают правоохранители, пожарные и кинологи.
Сигнал о возгорании на крупнейшем рынке Москвы поступил в 11.58 мск, загорелись товары в контейнерах. Один человек пострадал, надышавшись дымом. Спасатели эвакуировали 350 человек. Тушение пожара осложняет плотная застройка. Площадь пожара составляет 350 квадратных метров.
Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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