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В Москве увеличилась площадь пожара на рынке "Садовод"

В Москве увеличилась площадь пожара на рынке "Садовод" - РИА Новости, 01.12.2023

В Москве увеличилась площадь пожара на рынке "Садовод"

Площадь пожара на крупнейшем рынке Москвы "Садовод" составляет 350 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:25

2023-12-01T13:25

2023-12-01T13:26

москва

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Площадь пожара на крупнейшем рынке Москвы "Садовод" составляет 350 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."Площадь пожара составляет 350 квадратных метров. На месте пожара работает лаборатория, которая проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК", - говорится в сообщении.Сигнал о возгорании на крупнейшем рынке Москвы поступил в 11.58 мск, загорелись товары в контейнерах. Один человек пострадал, надышавшись дымом. Спасатели эвакуировали 350 человек. Тушение пожара осложняет плотная застройка. Спасатели делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов.

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москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)