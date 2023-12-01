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В Москве увеличилась площадь пожара на рынке "Садовод" - РИА Новости, 01.12.2023
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13:25 01.12.2023 (обновлено: 13:26 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/pozhar-1913151604.html
В Москве увеличилась площадь пожара на рынке "Садовод"
В Москве увеличилась площадь пожара на рынке "Садовод" - РИА Новости, 01.12.2023
В Москве увеличилась площадь пожара на рынке "Садовод"
Площадь пожара на крупнейшем рынке Москвы "Садовод" составляет 350 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:25
2023-12-01T13:26
москва
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Площадь пожара на крупнейшем рынке Москвы "Садовод" составляет 350 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."Площадь пожара составляет 350 квадратных метров. На месте пожара работает лаборатория, которая проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК", - говорится в сообщении.Сигнал о возгорании на крупнейшем рынке Москвы поступил в 11.58 мск, загорелись товары в контейнерах. Один человек пострадал, надышавшись дымом. Спасатели эвакуировали 350 человек. Тушение пожара осложняет плотная застройка. Спасатели делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов.
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москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве увеличилась площадь пожара на рынке "Садовод"

МЧС: площадь пожара на рынке "Садовод" составляет 350 квадратных метров

© МЧС РоссииПожар на рынке "Садовод" в Москве
Пожар на рынке Садовод в Москве
© МЧС России
Пожар на рынке "Садовод" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Площадь пожара на крупнейшем рынке Москвы "Садовод" составляет 350 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
«
"Площадь пожара составляет 350 квадратных метров. На месте пожара работает лаборатория, которая проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК", - говорится в сообщении.
Сигнал о возгорании на крупнейшем рынке Москвы поступил в 11.58 мск, загорелись товары в контейнерах. Один человек пострадал, надышавшись дымом. Спасатели эвакуировали 350 человек. Тушение пожара осложняет плотная застройка. Спасатели делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
В Москве один человек пострадал при пожаре на рынке "Садовод"
Вчера, 12:35
 
МоскваПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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