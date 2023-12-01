https://ria.ru/20231201/pozhar-1913150680.html

В МЧС рассказали об осложнениях при тушении пожара на "Садоводе" в Москве

В МЧС рассказали об осложнениях при тушении пожара на "Садоводе" в Москве - РИА Новости, 01.12.2023

В МЧС рассказали об осложнениях при тушении пожара на "Садоводе" в Москве

Тушение возгорания на крупнейшем рынке Москвы "Садовод" осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка, спасатели уже эвакуировали 350 человек, сообщили РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:23

2023-12-01T13:23

2023-12-01T15:28

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тушение возгорания на крупнейшем рынке Москвы "Садовод" осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка, спасатели уже эвакуировали 350 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Сигнал о возгорании на крупнейшем рынке Москвы поступил в 11.58 мск, загорелись товары в контейнерах. Один человек пострадал, надышавшись дымом. "Спасатели эвакуировали 350 человек. Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка. Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов", - сказали в ведомстве. Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей. Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2023, 2022 и дважды в 2018 году.

https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html

москва

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва