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В МЧС рассказали об осложнениях при тушении пожара на "Садоводе" в Москве
В МЧС рассказали об осложнениях при тушении пожара на "Садоводе" в Москве - РИА Новости, 01.12.2023
В МЧС рассказали об осложнениях при тушении пожара на "Садоводе" в Москве
Тушение возгорания на крупнейшем рынке Москвы "Садовод" осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка, спасатели уже эвакуировали 350 человек, сообщили РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:23
2023-12-01T13:23
2023-12-01T15:28
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тушение возгорания на крупнейшем рынке Москвы "Садовод" осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка, спасатели уже эвакуировали 350 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Сигнал о возгорании на крупнейшем рынке Москвы поступил в 11.58 мск, загорелись товары в контейнерах. Один человек пострадал, надышавшись дымом. "Спасатели эвакуировали 350 человек. Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка. Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов", - сказали в ведомстве. Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей. Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2023, 2022 и дважды в 2018 году.
https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
В МЧС рассказали об осложнениях при тушении пожара на "Садоводе" в Москве
МЧС: тушение пожара на рынке "Садовод" в Москве осложнила плотная застройка
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тушение возгорания на крупнейшем рынке Москвы "Садовод" осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка, спасатели уже эвакуировали 350 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Сигнал о возгорании на крупнейшем рынке Москвы поступил в 11.58 мск, загорелись товары в контейнерах. Один человек пострадал, надышавшись дымом.
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"Спасатели эвакуировали 350 человек. Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка. Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов", - сказали в ведомстве.
Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.
Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2023, 2022 и дважды в 2018 году.
Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2022-2023 годах