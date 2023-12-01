Рейтинг@Mail.ru
В МЧС рассказали об осложнениях при тушении пожара на "Садоводе" в Москве - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 01.12.2023 (обновлено: 15:28 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/pozhar-1913150680.html
В МЧС рассказали об осложнениях при тушении пожара на "Садоводе" в Москве
В МЧС рассказали об осложнениях при тушении пожара на "Садоводе" в Москве - РИА Новости, 01.12.2023
В МЧС рассказали об осложнениях при тушении пожара на "Садоводе" в Москве
Тушение возгорания на крупнейшем рынке Москвы "Садовод" осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка, спасатели уже эвакуировали 350 человек, сообщили РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:23
2023-12-01T15:28
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134274_7:0:1193:667_1920x0_80_0_0_66784d2af34cf7a5d34b27c0187fb97f.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тушение возгорания на крупнейшем рынке Москвы "Садовод" осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка, спасатели уже эвакуировали 350 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Сигнал о возгорании на крупнейшем рынке Москвы поступил в 11.58 мск, загорелись товары в контейнерах. Один человек пострадал, надышавшись дымом. "Спасатели эвакуировали 350 человек. Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка. Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов", - сказали в ведомстве. Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей. Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2023, 2022 и дважды в 2018 году.
https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134274_156:0:1045:667_1920x0_80_0_0_a0a767c4975ac3a9a87227c520dd5930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
В МЧС рассказали об осложнениях при тушении пожара на "Садоводе" в Москве

МЧС: тушение пожара на рынке "Садовод" в Москве осложнила плотная застройка

© МЧС РоссииПожар на рынке "Садовод" в Москве
Пожар на рынке Садовод в Москве
© МЧС России
Пожар на рынке "Садовод" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тушение возгорания на крупнейшем рынке Москвы "Садовод" осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка, спасатели уже эвакуировали 350 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Сигнал о возгорании на крупнейшем рынке Москвы поступил в 11.58 мск, загорелись товары в контейнерах. Один человек пострадал, надышавшись дымом.
«
"Спасатели эвакуировали 350 человек. Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка. Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов", - сказали в ведомстве.
Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.
Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2023, 2022 и дважды в 2018 году.
Ликвидация пожара на рынке в Самарской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2022-2023 годах
22 июня, 12:26
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала